3 asırlık tarihe kadın eli değdi: Malatya'da muhteşem dönüşüm

Dürdane Çağlar ise kadınların kendi ayaklarının üzerinde durmasının önemli olduğunu ifade ederek, “Çok mutluyuz. Kadınların kendi ayaklarının üzerinde durması güzel bir şey. Kim bilir burada şekerci mi, terzi mi vardı? Dedelerimizin atalarımızın burada olduğunu zaman zaman hayal ediyorum. Tarihi mekanda olmak elbette çok güzel. Daha büyüleyici oluyor. Başkanımız ile birlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.