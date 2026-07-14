Yeniçağ Gazetesi
14 Temmuz 2026 Salı
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/4
Anasayfa Yaşam 3 asırlık tarihe kadın eli değdi: Malatya'da muhteşem dönüşüm

3 asırlık tarihe kadın eli değdi: Malatya'da muhteşem dönüşüm

300 yıllık Yusuf Paşa Bedesteni, restore edilerek 25 kadın girişimciye emanet edildi. Kadın girişimciler, el emeği ürünlerini ve yöresel lezzetleri burada sergileyip satma fırsatı buldu

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
3 asırlık tarihe kadın eli değdi: Malatya'da muhteşem dönüşüm - Resim: 1

Malatya’nın Darende ilçesinde 300 yılı aşkın geçmişi bulunan Yusuf Paşa Bedesteni, 2000'li yıllarda restore edildi. Restorasyonun ardından belediyenin de çevre düzenlemesi ile bedesten yeniden ilçe halkının hizmetine, 25 kadın girişimciye tahsis edildi. Kadın girişimcilerden Dürdane Çağlar, “Dedelerimizin, atalarımızın burada olduğunu zaman zaman hayal ediyorum. Tarihi mekanda olmak elbette çok güzel, daha büyüleyici oluyor” dedi.

1 10
3 asırlık tarihe kadın eli değdi: Malatya'da muhteşem dönüşüm - Resim: 2

Darende ilçesi Zaviye Mahallesi'nde 300 yılı aşkın geçmişi bulunan Yusuf Paşa Bedesteni, 1700’lü yıllarda inşa edildi. O dönem halkın alışveriş yapabileceği bir han olarak faaliyet gösteren bedesten, daha sonra boş kaldı. Atıl durumdaki bedesten, 2000'li yıllarda restore edildi. Restorasyonun ardından belediyenin de çevre düzenlemesi ile bedesten yeniden ilçe halkının hizmetine, 25 kadın girişimciye tahsis edildi.

2 10
3 asırlık tarihe kadın eli değdi: Malatya'da muhteşem dönüşüm - Resim: 3

İşletmeci Fatime Bozkurt, “Böyle bir iş yeri sağlandı bizlere, sağ olsunlar. Daha önce sosyal medyada ürünlerimi satıyordum. Şimdi de burada satacağım. Belki başka bir yerde dükkan açsam bu kadar mutlu olmayabilirdim. Buranın atmosferi gerçekten çok farklı. Buralarda daha önce kimler yaşadı kimler gezdi bunları düşününce bile insan mutlu oluyor” diye konuştu.

3 10
3 asırlık tarihe kadın eli değdi: Malatya'da muhteşem dönüşüm - Resim: 4

Dürdane Çağlar ise kadınların kendi ayaklarının üzerinde durmasının önemli olduğunu ifade ederek, “Çok mutluyuz. Kadınların kendi ayaklarının üzerinde durması güzel bir şey. Kim bilir burada şekerci mi, terzi mi vardı? Dedelerimizin atalarımızın burada olduğunu zaman zaman hayal ediyorum. Tarihi mekanda olmak elbette çok güzel. Daha büyüleyici oluyor. Başkanımız ile birlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

4 10
3 asırlık tarihe kadın eli değdi: Malatya'da muhteşem dönüşüm - Resim: 5

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ise şöyle konuştu: Burası yüzyıllarca bedesten olarak hizmet vermiş, daha sonra çeşitli nedenlerle terk edilmiş ve çarşı merkezi başka bir bölgeye nakledilmiş. Tahrip olan Yusuf Paşa Bedesteni, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilip onarılarak bu halini aldı.

5 10
3 asırlık tarihe kadın eli değdi: Malatya'da muhteşem dönüşüm - Resim: 6

Bizler göreve geldiğimizde burayı keşfederek kendi çabalarımız ile çevre düzenlemeleri ile birlikte içerisinde düzenlemeler yapıp, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiraladık ve 25 kadın girişimciye kendi ev işi ve el işi ürünlerini sergileyip satmaları için tahsisini sağladık.

6 10
3 asırlık tarihe kadın eli değdi: Malatya'da muhteşem dönüşüm - Resim: 7

Ticari hayata destek olan kadınlarımız burada yöresel yemeklerle birlikte birçok hizmeti sunuyor. Bizler belediye olarak kadın girişimcilerimizin her daim yanında olacağız."

7 10
3 asırlık tarihe kadın eli değdi: Malatya'da muhteşem dönüşüm - Resim: 8
8 10
3 asırlık tarihe kadın eli değdi: Malatya'da muhteşem dönüşüm - Resim: 9
9 10
3 asırlık tarihe kadın eli değdi: Malatya'da muhteşem dönüşüm - Resim: 10
10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro