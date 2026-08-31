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Konya / Fahrettin Ataş / Yeniçağ



Akşehir’de tarım ve hayvancılık sektörünün önemli buluşma noktalarından biri olan 3. Akşehir Tarım, Hayvancılık ve Yem Fuarı, düzenlenen açılış töreniyle kapılarını ziyaretçilere açtı.

Tarım makineleri, hayvancılık ekipmanları, yem ürünleri ve modern üretim teknolojilerinin sergilendiği fuar; üreticileri, sektör temsilcilerini ve vatandaşları bir araya getirdi. Fuar alanında birçok firma ürün ve hizmetlerini tanıtırken, bölge üreticileri de yeni teknolojileri yakından inceleme fırsatı buldu.

PROTOKOL YOĞUN KATILIM GÖSTERDİ

Fuarın açılışına Akşehir Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Akşehir İlçe Emniyet Müdürü Beytullah Ekerbiçer, Akşehir İlçe Jandarma Komutanı Yıldıray Erdem, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kalkan, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, Tuzlukçu Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, Yunak Belediye Başkanı Subhan GÜNALTAY, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Ahmet Rasih zeybek, İYİ Parti Akşehir İlçe Başkanı Aslan Keskin ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Tarım ve hayvancılığın bölge ekonomisindeki önemine dikkat çekilen fuarın, üreticiler ile sektör temsilcileri arasında yeni iş birliklerinin kurulmasına ve modern tarım teknolojilerinin yaygınlaşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

3. Akşehir Tarım, Hayvancılık ve Yem Fuarı, bölgenin üretim gücünü ve tarım sektöründeki yenilikleri bir araya getiriyor.