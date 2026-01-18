2B arazileri olarak bilinen orman vasfını yitirmiş araziler üzerinde mülkiyeti (taşınmazı) bulunan on binlerce kişinin beklediği yasa Meclis'ten geçti. Bu arazilerde hak sahibi olan ancak çeşitli nedenlerle tapusunu alamayan, taksitlerini ödeyemeyen veya başvuruyu kaçıranlar için ikinci bir şans tanınacak.

31 TEMMUZ'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Komisyonda kabul edilen kanun teklifine göre, taksitlerini ödeyemeyenler veya başvuruyu kaçıranlar, 31 Temmuz’a kadar yeniden başvuru yaparak 2B arazileri üzerindeki taşınmazlarının tapusunu alabilecek.

Taşınmazların satış bedelinin belirlenmesinde, başvuru süresinin bitiminden ödeme için başvurulan tarihe kadar geçen süre için, TÜİK’in aylık TÜFE artışları belirleyici olacak.

102 BİN KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR

Bugüne kadar 2B arazi satışlarından bir milyondan fazla kişi faydalanırken, satışlardan 18 milyar liralık bir gelir elde edildi. Yeni kanun ile birlikte 102 bin kişi daha 2B arazilerinde tapu sahibi olabilecek