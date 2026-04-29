Kone tarafından yapılan açıklamaya göre, TK Elevator’ın mevcut sahipleri olan Advent ve Cinven, 29,4 milyar euroluk satın alma teklifini kabul etti.

Anlaşma kapsamında Advent ve Cinven, 5 milyar euro nakit ödemenin yanı sıra Kone’den 15,2 milyar euro değerinde hisse alacak. Bu hisse takasıyla birlikte iki yatırımcı, birleşme sonrası oluşacak yapının yaklaşık üçte birine sahip olacak.

BORÇLAR DA DEVRALINACAK

Satın alma anlaşmasına göre Kone, TK Elevator’ın mevcut borçlarını da üstlenecek. Bu hamleyle birlikte şirketin küresel pazardaki etkisinin önemli ölçüde artması bekleniyor.

CİRO VE İSTİHDAMDA BÜYÜK SIÇRAMA BEKLENİYOR

Birleşmenin ardından Finlandiyalı grubun yıllık cirosunun iki katına çıkarak 20 milyar euronun üzerine çıkması öngörülüyor. Toplam çalışan sayısının ise 100 bine ulaşması bekleniyor.

TAMAMLANMA TARİHİ 2027 OLARAK ÖNGÖRÜLÜYOR

Söz konusu satın alma işleminin, gerekli düzenleyici kurum onaylarının ardından 2027 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

THYSSENKRUPP PAYINI KORUYOR

Thyssenkrupp, 2020 yılında 17,2 milyar euroya finans yatırımcılarına devrettiği TK Elevator’daki yüzde 16’lık dolaylı payını korumaya devam ediyor.

DAHA ÖNCEKİ İHALE KAYBEDİLMİŞTİ

TK Elevator’ın 2020 yılında Thyssenkrupp bünyesinden ayrılması sürecinde Kone, finans yatırımcısı CVC ile ortak teklif vermiş ancak ihaleyi Advent ve Cinven konsorsiyumuna kaptırmıştı.



KONE’NİN KONTROLÜ ANTTİ HERLİN’DE

Borsada son bir yılda yüzde 4,6 değer kazanan ve yaklaşık 29,8 milyar euro piyasa değerine sahip olan Kone’nin kontrolü, oy haklarının yüzde 50’sinden fazlasını elinde bulunduran Antti Herlin’de bulunuyor.



TK ELEVATOR’IN KÜRESEL GÜCÜ

Dünya genelinde 50 binden fazla çalışanı bulunan TK Elevator, 2024/2025 mali yılında yaklaşık 9,2 milyar euro ciro elde etti. Şirket ayrıca 2021 yılında Kone’nin Kanada’daki servis birimini satın alarak pazar payını genişletmişti.

SEKTÖRDE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK

Gerçekleşmesi beklenen bu dev birleşmenin, küresel asansör ve yürüyen merdiven sektöründe rekabet dengelerini yeniden şekillendirmesi bekleniyor.