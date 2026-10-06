294 işçi yerin üstünde çaresiz kaldı: Madencinin depremi: Enkazın umutlarıydılar

Bölgede birçok ailenin maden ocaklarındaki kazançla geçimlerini sağladığına işaret eden Emrah Korkmazlı ise, "Ekmek teknemizin kapanmasını istemiyoruz. Bu memlekette madenciler 6 Şubat'ta halkının yanındaydı. Şimdi de madencinin depremi. Biz halkımızın yanımızda olmasını istiyoruz" diye konuştu.