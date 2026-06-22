29 yıllık tarım devi iflas etti: Alacaklılarına çağrı yapıldı

Ekonomik dalgalanmalar tarım sektörünü de vurdu. Konya'da 1997 yılından bu yana tarım ilaçları ve ürünleri alanında faaliyet gösteren köklü şirket Bil-Naz Tarım için mahkemeden iflas kararı çıktı. Şirketin adi tasfiye süreci resmen başlarken, alacaklılar ve borçlular için kritik 1 aylık yasal süre ilan edildi.