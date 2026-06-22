Ekonomik dalgalanmalar tarım sektörünü de vurdu. Konya'da 1997 yılından bu yana tarım ilaçları ve ürünleri alanında faaliyet gösteren köklü şirket Bil-Naz Tarım için mahkemeden iflas kararı çıktı. Şirketin adi tasfiye süreci resmen başlarken, alacaklılar ve borçlular için kritik 1 aylık yasal süre ilan edildi.
29 yıllık tarım devi iflas etti: Alacaklılarına çağrı yapıldı
29 yıllık Konyalı tarım devi Bil-Naz resmen iflas etti. Şirketin iflasına dair alacaklılara kritik tarih verildi.Süleyman Çay
Türkiye'nin tarım başkenti Konya'dan sektörde yankı uyandıran bir iflas haberi geldi. Uzun yıllardır tarım ilaçları ve ürünleri sektöründe faaliyet gösteren Bil-Naz Tarım İlaçları ve Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, girdiği ekonomik darboğazı aşamayarak iflas etti.
Konya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen 2026/75 Esas sayılı davada, şirket için 17 Nisan 2026 tarihi itibarıyla iflas kararı verildi. Verilen bu karar 12 Mayıs 2026 tarihinde kesinleşirken, Konya 1. İcra Dairesi tarafından şirketin "Adi Tasfiye" usulüne göre tasfiye edileceği kamuoyuna duyuruldu.
İflas eden şirketin geçmişi çeyrek asırdan fazlaya dayanıyor. Konya Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne kayıtlı olarak 3 Ocak 1997 tarihinde kurulan tek ortaklı limited şirket, 50 bin TL sermaye ile faaliyet gösteriyordu. 29 yıllık ticari geçmişin ardından şirketin kapısına resmen kilit vurulmuş oldu.
Konya 1. İcra Dairesi tarafından yayımlanan iflas ve adi tasfiye ilanında, şirketle ticari ilişkisi bulunan kişi ve kurumlara yönelik kritik uyarılarda bulunuldu.
Müflis şirketten alacağı olanların veya şirket malları üzerinde hak iddia edenlerin, ilanın yayımlanmasından itibaren 1 ay içerisinde Konya 1. İcra ve İflas Müdürlüğü'ne başvurarak alacaklarını kaydettirmeleri ve kanıtlayıcı belgelerini (senet, defter vb.) teslim etmeleri gerekiyor.
Şirkete borçlu olanların da aynı 1 aylık süre zarfında borçlarını bildirmeleri şart koşuldu. Bildirim yapmayanların İcra ve İflas Kanunu uyarınca cezai sorumlulukla karşılaşacağı vurgulandı.
Şirkete ait malları herhangi bir sebeple elinde bulunduran kişilerin de bu malları iflas dairesinin emrine teslim etmeleri gerektiği, aksi takdirde rüçhan (öncelik) haklarını kaybedecekleri ve yasal yaptırımlarla yüzleşecekleri hatırlatıldı.