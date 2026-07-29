YENİÇAĞ – 29 Temmuz 2026 Çarşamba gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE OPERASYON: SİNEM DEDETAŞ GÖZALTINA ALINDI

Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı.

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon: Sinem Dedetaş gözaltına alındıÜsküdar Belediyesi'ne operasyon: Sinem Dedetaş gözaltına alındıGündem

DERVİŞOĞLU: DEMİRTAŞ'I İÇERİ ATIYORSUNUZ, APO'YA STATÜ İÇİN BİN TAKLA ATIYORSUNUZ

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu... İktidarın 'Terörsüz Türkiye' sürecinde devreye sokacağı "çerçeve yasa" ile ilgili demediğini bırakmayan Dervişoğlu'ndan gelen 'Demirtaş' açıklaması da dikkat çekti.

Dervişoğlu: Demirtaş'ı içeri atıyorsunuz, Apo'ya statü için bin takla atıyorsunuzDervişoğlu: Demirtaş'ı içeri atıyorsunuz, Apo'ya statü için bin takla atıyorsunuzGündem

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ İÇİN VİZE KOLAYLIĞI MODELİ: BAKAN ÇİFTÇİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriyelilerin Türkiye’den gönüllü dönüş sürecine ilişkin yeni düzenleme sinyali verdi. Çiftçi, “Geçici koruma statüsünü kaldırıp vize konusunda kolaylık sağlarsak insanlar gidip gelebilecekler. Bunun dönüşleri artıracağını düşünüyoruz” dedi.

Suriyelilerin dönüşü için vize kolaylığı modeli: Bakan Çiftçi açıkladıSuriyelilerin dönüşü için vize kolaylığı modeli: Bakan Çiftçi açıkladıGündem

CHP'DEN SONRA OPERASYON SIRASI YENİ PARTİ'YE GELDİ: SİNEM DEDETAŞ YENİ PARTİ'YE GEÇİŞ TOPLANTISI YAPACAKTI

Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın operasyon gerçekleşmemiş olsaydı bugün kurmaylarıyla toplanarak YENİ Parti’ye geçip geçmeme kararını masaya yatıracağı öğrenildi.

CHP'den sonra operasyon sırası YENİ Parti'ye geldi: Sinem Dedetaş YENİ Parti'ye geçiş toplantısı yapacaktıCHP'den sonra operasyon sırası YENİ Parti'ye geldi: Sinem Dedetaş YENİ Parti'ye geçiş toplantısı yapacaktıGündem

SÖZCÜ TV EKRANLARINDA TANSİYON YÜKSELDİ: SELÇUK GEÇER VE CAN ÖZÇELİK ARASINDA SERT TARTIŞMA

Sözcü TV'de ekranlara gelen, Simge Fıstıkoğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği "Sözcü Masası" programında gergin anlar yaşandı. Ekonomist Selçuk Geçer ile gazeteci Can Özçelik arasında milletvekili maaşları ve vekillerin harcamaları üzerine başlayan fikir ayrılığı, karşılıklı suçlamalara dönüştü.

Sözcü TV ekranlarında tansiyon yükseldi: Selçuk Geçer ve Can Özçelik arasında sert tartışmaSözcü TV ekranlarında tansiyon yükseldi: Selçuk Geçer ve Can Özçelik arasında sert tartışmaGündem

YAZAR

'SESİMİ DUYAN VAR MI?'

Memlekette bitmek bilmeyen bir siyaset rüzgârı esiyor; sokağın asıl gerçekliği siyasetin gölgesinde kalırken, ana deprem ne siyasette ne de yeryüzünde, toplumun ta kendisinde yaşanıyor.

'Sesimi duyan var mı?''Sesimi duyan var mı?'Gündem

DÜNYA – YENİÇAĞ

RUS ORDUSU SUMİ VE DONETSK'TE 2 YERLEŞİM YERİNİ ELE GEÇİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin son durumu paylaştı. Yapılan açıklamada; Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Sumi bölgesinde Novaya Seç, Donetsk bölgesinde ise Svetloye yerleşim birimlerini kontrolü altına aldığı duyuruldu.

Rus Ordusu Sumi ve Donetsk'te 2 yerleşim yerini ele geçirdiRus Ordusu Sumi ve Donetsk'te 2 yerleşim yerini ele geçirdiDünya

TELEGRAM'IN KURUCUSU PAVEL DUROV HAKKINDA ULUSLARARASI ARAMA KARARI

Rusya'da Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakkında "terör faaliyetlerine yardım" suçlamasıyla uluslararası arama kararı çıkarıldığı bildirildi. Daha önce platforma erişim engeli getiren ve şirkete milyonlarca ruble ceza kesen Rusya'nın bu adımı dikkat çekti.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakkında uluslararası arama kararıTelegram'ın kurucusu Pavel Durov hakkında uluslararası arama kararıDünya

İRAN'DAN UKRAYNA'YA TAZMİNAT ÇAĞRISI: "ZARARLAR KARŞILANMALI"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'a verilen zararların tazmin edilmesi gerektiğini bildirdi.

İran'dan Ukrayna'ya tazminat çağrısı: "Zararlar karşılanmalı"İran'dan Ukrayna'ya tazminat çağrısı: "Zararlar karşılanmalı"Dünya

KIZILAY MADEN SUYU RAFLARDAN TEK TEK TOPLATILIYOR: BİR ÜLKE HAREKETE GEÇTİ

İsviçre, yüksek oranda bor içerdiği belirlenen iki Kızılay maden suyunu geri çağırdı.

Kızılay maden suyu raflardan tek tek toplatılıyor: Bir ülke harekete geçtiKızılay maden suyu raflardan tek tek toplatılıyor: Bir ülke harekete geçtiDünya

PEKİN'DEN WASHİNGTON'A SERT MİSİLLEME MESAJI: ÇİN TARAFI GEREKLİ TEDBİRLERİ ALACAĞINI DUYURDU

ABD Savunma Bakanlığının bazı Çinli araştırma merkezlerini özel izleme listesine almasına Pekin yönetiminden tepki geldi. Çin Ticaret Bakanlığı, bilimsel kurumların haklarını korumak adına gerekli tüm adımların atılacağını bildirerek Washington'a kararı düzeltme çağrısı yaptı.

Pekin'den Washington'a sert misilleme mesajı: Çin tarafı gerekli tedbirleri alacağını duyurduPekin'den Washington'a sert misilleme mesajı: Çin tarafı gerekli tedbirleri alacağını duyurduDünya

EKONOMİ

KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDE KESİM FİYATI KRİZİ: BESİCİ ÜRETİMDEN ÇEKİLME EŞİĞİNDE

Yem, veteriner ilacı ve çoban maaşları gibi girdi maliyetleriyle boğuşan büyükbaş besicisi, dana kesim fiyatlarının son dört ayda yaklaşık 40 lira gerilemesiyle neye uğradığını şaşırdı. Üreticiler ithalat politikalarının ve yüksek maliyetlerin belini büktüğünü söyledi.

Kırmızı et sektöründe kesim fiyatı krizi: Besici üretimden çekilme eşiğindeKırmızı et sektöründe kesim fiyatı krizi: Besici üretimden çekilme eşiğindeEkonomi

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: BORCUNU ÖDEMEYEN TÜRKİYE'DEN ÇIKAMAYACAK

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, yabancı plakalı araçların ücretli otoyol ve köprü geçişlerindeki ödeme ve ceza süreçleri değişti. Artık tebligat şartı aranmaksızın sınır kapılarında tüm borçlar sorgulanacak ve borcunu ödemeyen yabancı plakalı araçlar çıkamayacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Borcunu ödemeyen Türkiye'den çıkamayacakResmi Gazete'de yayımlandı: Borcunu ödemeyen Türkiye'den çıkamayacakOtomotiv

SANAYİDE ALARM ZİLLERİ: HER 10 FİRMADAN 6'SI İSTİHDAMI KISTI

EBSO'nun 2026'nın ilk yarısına ilişkin anketi çarpıcı tabloyu ortaya koydu. Artan maliyetler, baskılanan döviz kuru ve küresel belirsizlikler nedeniyle firmaların yüzde 62'si çalışan sayısını azaltırken, yatırım iştahı da zayıfladı.

Sanayide alarm zilleri: Her 10 firmadan 6'sı istihdamı kıstıSanayide alarm zilleri: Her 10 firmadan 6'sı istihdamı kıstıEkonomi

ELON MUSK X KULLANICILARINI PARAYA BOĞACAK

Elon Musk, X Money ile abone olan milyonlarca kullanıcıya yıllık yüzde 6 para dağıtacak.

Elon Musk X kullanıcılarını paraya boğacakElon Musk X kullanıcılarını paraya boğacakEkonomi

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ: ORTA DOĞU GERİLİMİ PİYASALARI SARSTI

Brent petrolün varil fiyatı, jeopolitik tansiyonun yeniden yükselmesiyle birlikte güne güçlü artışla başladı. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 84,33 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatlarında sert yükseliş: Orta Doğu gerilimi piyasaları sarstıPetrol fiyatlarında sert yükseliş: Orta Doğu gerilimi piyasaları sarstıEkonomi

SPOR - YENİÇAĞ

CHELSEA ESKİ LİVERPOOL KAPTANI JORDAN HENDERSON İLE ANLAŞMAYA VARDI

Chelsea eski Liverpool kaptanı Jordan Henderson ile anlaşmaya vardıChelsea eski Liverpool kaptanı Jordan Henderson ile anlaşmaya vardıSpor