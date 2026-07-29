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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ – 29 Temmuz 2026 Çarşamba gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜNDEM

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NE OPERASYON: SİNEM DEDETAŞ GÖZALTINA ALINDI

Üsküdar Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı.

DERVİŞOĞLU: DEMİRTAŞ'I İÇERİ ATIYORSUNUZ, APO'YA STATÜ İÇİN BİN TAKLA ATIYORSUNUZ

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu partisinin grup toplantısında konuştu... İktidarın 'Terörsüz Türkiye' sürecinde devreye sokacağı "çerçeve yasa" ile ilgili demediğini bırakmayan Dervişoğlu'ndan gelen 'Demirtaş' açıklaması da dikkat çekti.

SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ İÇİN VİZE KOLAYLIĞI MODELİ: BAKAN ÇİFTÇİ AÇIKLADI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriyelilerin Türkiye’den gönüllü dönüş sürecine ilişkin yeni düzenleme sinyali verdi. Çiftçi, “Geçici koruma statüsünü kaldırıp vize konusunda kolaylık sağlarsak insanlar gidip gelebilecekler. Bunun dönüşleri artıracağını düşünüyoruz” dedi.

CHP'DEN SONRA OPERASYON SIRASI YENİ PARTİ'YE GELDİ: SİNEM DEDETAŞ YENİ PARTİ'YE GEÇİŞ TOPLANTISI YAPACAKTI

Yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla gözaltına alınan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın operasyon gerçekleşmemiş olsaydı bugün kurmaylarıyla toplanarak YENİ Parti’ye geçip geçmeme kararını masaya yatıracağı öğrenildi.

SÖZCÜ TV EKRANLARINDA TANSİYON YÜKSELDİ: SELÇUK GEÇER VE CAN ÖZÇELİK ARASINDA SERT TARTIŞMA

Sözcü TV'de ekranlara gelen, Simge Fıstıkoğlu'nun moderatörlüğünü üstlendiği "Sözcü Masası" programında gergin anlar yaşandı. Ekonomist Selçuk Geçer ile gazeteci Can Özçelik arasında milletvekili maaşları ve vekillerin harcamaları üzerine başlayan fikir ayrılığı, karşılıklı suçlamalara dönüştü.

YAZAR

'SESİMİ DUYAN VAR MI?'

Memlekette bitmek bilmeyen bir siyaset rüzgârı esiyor; sokağın asıl gerçekliği siyasetin gölgesinde kalırken, ana deprem ne siyasette ne de yeryüzünde, toplumun ta kendisinde yaşanıyor.

DÜNYA – YENİÇAĞ

RUS ORDUSU SUMİ VE DONETSK'TE 2 YERLEŞİM YERİNİ ELE GEÇİRDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki çatışmalara ilişkin son durumu paylaştı. Yapılan açıklamada; Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Sumi bölgesinde Novaya Seç, Donetsk bölgesinde ise Svetloye yerleşim birimlerini kontrolü altına aldığı duyuruldu.

TELEGRAM'IN KURUCUSU PAVEL DUROV HAKKINDA ULUSLARARASI ARAMA KARARI

Rusya'da Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakkında "terör faaliyetlerine yardım" suçlamasıyla uluslararası arama kararı çıkarıldığı bildirildi. Daha önce platforma erişim engeli getiren ve şirkete milyonlarca ruble ceza kesen Rusya'nın bu adımı dikkat çekti.

İRAN'DAN UKRAYNA'YA TAZMİNAT ÇAĞRISI: "ZARARLAR KARŞILANMALI"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran'a verilen zararların tazmin edilmesi gerektiğini bildirdi.

KIZILAY MADEN SUYU RAFLARDAN TEK TEK TOPLATILIYOR: BİR ÜLKE HAREKETE GEÇTİ

İsviçre, yüksek oranda bor içerdiği belirlenen iki Kızılay maden suyunu geri çağırdı.

PEKİN'DEN WASHİNGTON'A SERT MİSİLLEME MESAJI: ÇİN TARAFI GEREKLİ TEDBİRLERİ ALACAĞINI DUYURDU

ABD Savunma Bakanlığının bazı Çinli araştırma merkezlerini özel izleme listesine almasına Pekin yönetiminden tepki geldi. Çin Ticaret Bakanlığı, bilimsel kurumların haklarını korumak adına gerekli tüm adımların atılacağını bildirerek Washington'a kararı düzeltme çağrısı yaptı.

EKONOMİ

KIRMIZI ET SEKTÖRÜNDE KESİM FİYATI KRİZİ: BESİCİ ÜRETİMDEN ÇEKİLME EŞİĞİNDE

Yem, veteriner ilacı ve çoban maaşları gibi girdi maliyetleriyle boğuşan büyükbaş besicisi, dana kesim fiyatlarının son dört ayda yaklaşık 40 lira gerilemesiyle neye uğradığını şaşırdı. Üreticiler ithalat politikalarının ve yüksek maliyetlerin belini büktüğünü söyledi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI: BORCUNU ÖDEMEYEN TÜRKİYE'DEN ÇIKAMAYACAK

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, yabancı plakalı araçların ücretli otoyol ve köprü geçişlerindeki ödeme ve ceza süreçleri değişti. Artık tebligat şartı aranmaksızın sınır kapılarında tüm borçlar sorgulanacak ve borcunu ödemeyen yabancı plakalı araçlar çıkamayacak.

SANAYİDE ALARM ZİLLERİ: HER 10 FİRMADAN 6'SI İSTİHDAMI KISTI

EBSO'nun 2026'nın ilk yarısına ilişkin anketi çarpıcı tabloyu ortaya koydu. Artan maliyetler, baskılanan döviz kuru ve küresel belirsizlikler nedeniyle firmaların yüzde 62'si çalışan sayısını azaltırken, yatırım iştahı da zayıfladı.

ELON MUSK X KULLANICILARINI PARAYA BOĞACAK

Elon Musk, X Money ile abone olan milyonlarca kullanıcıya yıllık yüzde 6 para dağıtacak.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ: ORTA DOĞU GERİLİMİ PİYASALARI SARSTI

Brent petrolün varil fiyatı, jeopolitik tansiyonun yeniden yükselmesiyle birlikte güne güçlü artışla başladı. Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varili 84,33 dolardan işlem görüyor.

SPOR - YENİÇAĞ

CHELSEA ESKİ LİVERPOOL KAPTANI JORDAN HENDERSON İLE ANLAŞMAYA VARDI