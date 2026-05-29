Yeniçağ Gazetesi
29 Mayıs 2026 Cuma
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Astroloji 29 Mayıs Cuma günkük burç yorumları: Uyum, adalet ve ilişkilerde bahar havası

29 Mayıs Cuma günkük burç yorumları: Uyum, adalet ve ilişkilerde bahar havası

Cuma günü iletişim ve gökyüzü uyumlu enerjiler sunuyor. İlişkiler, ortaklıklar ve sosyal çevrede uzlaşma ve arabuluculuk öne çıkıyor. Küslükleri bitirmek, anlaşmalar yapmak ve bağları güçlendirmek için uygun bir gün. Finansal ve sanatsal alanlarda da şans etkili olabilir.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
29 Mayıs Cuma günkük burç yorumları: Uyum, adalet ve ilişkilerde bahar havası - Resim: 1

KOÇ

İkili ilişkilerde ve ortaklıklarda nihayet sular duruluyor. Karşı tarafla empati kurmak, uzun süredir biriken yanlış anlaşılmaları çözmek için harika bir fırsat sunacak.

1 12
29 Mayıs Cuma günkük burç yorumları: Uyum, adalet ve ilişkilerde bahar havası - Resim: 2

BOĞA

Çalışma ortamınızda veya günlük düzeninizde beklediğiniz bir destek gelebilir. Sağlığınıza ve beslenme düzeninize vakit ayırmak, enerjinizi tazeleyecektir.

2 12
29 Mayıs Cuma günkük burç yorumları: Uyum, adalet ve ilişkilerde bahar havası - Resim: 3

İKİZLER

Aşk hayatınızda ve hayattan keyif aldığınız alanlarda rüzgar arkanızdan esiyor. Çekiciliğinizin ve iletişim becerilerinizin yüksek olduğu, parladığınız bir gün.

3 12
29 Mayıs Cuma günkük burç yorumları: Uyum, adalet ve ilişkilerde bahar havası - Resim: 4

YENGEÇ

Evinizde, yuvanızda huzuru bulma zamanı. Aile bireyleriyle bağları güçlendirmek, evinizde dekoratif değişiklikler yapmak veya sadece dinlenmek için çok uygun.

4 12
29 Mayıs Cuma günkük burç yorumları: Uyum, adalet ve ilişkilerde bahar havası - Resim: 5

ASLAN

Yakın çevreniz, kardeşleriniz veya komşularınızla olan ilişkilerinizde çok keyifli bir akış var. Kısa seyahat planları veya keyifli fikir alışverişleri gününüzü neşelendirebilir.

5 12
29 Mayıs Cuma günkük burç yorumları: Uyum, adalet ve ilişkilerde bahar havası - Resim: 6

BAŞAK

Finansal anlamda şanslı ve bereketli etkiler altındasınız. Hak ettiğiniz bir ödemeyi alabilir veya gelirlerinizi artıracak yeni bir strateji geliştirebilirsiniz.

6 12
29 Mayıs Cuma günkük burç yorumları: Uyum, adalet ve ilişkilerde bahar havası - Resim: 7

TERAZİ

Ay burcunuza geçiyor ve üzerinizdeki ölü toprağını tamamen atıyorsunuz. Güzelliğiniz, zarafetiniz ve enerjinizle çevrenizdekileri büyüleyeceğiniz, şanslı bir gün.

7 12
29 Mayıs Cuma günkük burç yorumları: Uyum, adalet ve ilişkilerde bahar havası - Resim: 8

AKREP

Ruhsal olarak kendinizi şifalandıracağınız, yalnız kalmanın size iyi geleceği bir gün. Yoga, meditasyon veya yazı yazmak zihninizdeki karmaşayı çözecektir.

8 12
29 Mayıs Cuma günkük burç yorumları: Uyum, adalet ve ilişkilerde bahar havası - Resim: 9

YAY

Sosyal ortamlarda parlayacağınız, davetlerin ve organizasyonların aranan ismi olacağınız bir gün. Geleceğe dair umutlarınız ve hayalleriniz bu cuma yeşeriyor.

9 12
29 Mayıs Cuma günkük burç yorumları: Uyum, adalet ve ilişkilerde bahar havası - Resim: 10

OĞLAK

Kariyerinizde ve hedeflerinizde parlayacağınız, başarılarınızın üstleriniz tarafından fark edileceği bir gün. İş görüşmeleri veya sunumlar için mükemmel zamanlama.

10 12
29 Mayıs Cuma günkük burç yorumları: Uyum, adalet ve ilişkilerde bahar havası - Resim: 11

KOVA

Hayata daha iyimser baktığınız, vizyonunuzu genişletecek yeni bilgiler öğrendiğiniz bir gün. Yurt dışı bağlantılı işler veya akademik konular hız kazanabilir.

11 12
29 Mayıs Cuma günkük burç yorumları: Uyum, adalet ve ilişkilerde bahar havası - Resim: 12

BALIK

Ortak harcamalar, krediler veya miras gibi konularda beklediğiniz olumlu haberler gelebilir. Sezgilerinizin çok yüksek olduğu, spiritüel olarak güçlü bir gün.

12 12
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro