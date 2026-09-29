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YENİÇAĞ – 29 Eylül Salı gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

SON DAKİKA: FATMA BETÜL SAYAN KAYA 2,2 MİLYAR LİRAYI İADE Mİ ETTİ?

Fon soruşturması kapsamında adı gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın, Özata Denizcilik hisselerindeki işlemlerden elde ettikleri öne sürülen yaklaşık 2,2 milyar lirayı iade ettiği öğrenildi.

AYM, YENİ PARTİ HAKKINDAKİ KARARINI AÇIKLADI: SAVUNMA İÇİN BİR AY EK SÜRE TANIDI

YENİ Parti'nin ismi ve siyasi partiler sicilindeki kaydına ilişkin itiraz başvurusunu görüşen Anayasa Mahkemesi, partiye savunmasını sunması için bir ay süre tanıdı.

ATATÜRK'ÜN KURDUĞU ORMAN ÇİFTLİĞİNE CAMİ İNŞA EDİLECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara'da bulunan ve Atatürk tarafından kurulan; yıllardır bakanlıkların binalar inşa ettiği Orman Çiftliği arazisine cami inşa edilesi için hazırlanan imar planına onay verdi. AOÇ arazisinde cami planına onay verilmesine gerekçe olarak ise "Yoğun talep" gösterildi.

HAKEMLER DOSYASINDA WHATSAPP MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI: 'EĞİLMİYORSA KOPAR KAFASINI GİTSİN'

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi, resmi belgede sahtecilik suçlaması ile gözaltına alındı. Ortaya çıkan hakem listesi yazışmasında 'kopar kafasını gitsin' ifadeleri gündem oldu.

YENİ ANKETTE ŞAŞIRTAN SONUÇ: 3 İLÇEDE BİRİNCİ PARTİ BELLİ OLDU

Anketçiler art arda anket sonuçları açıklamaya devam ediyor. Yeni Anket sonuçları ortaya çıktı. 3 ilçede birinci parti belli oldu.

KARDEŞLER ARASI MİRAS PAYLAŞIMINDA HAYATİ HATA: TÜM AİLEYİ EVSİZ BIRAKABİLİR

Anne veya babadan kalan miraslık bir evde, kardeşlerden sadece birinin kişisel borcu olması, diğer mirasçıları doğrudan borçlu konumuna düşürmez. Ancak borçlu kardeşin payına konulan haciz, mirasın paylaşım sürecini çıkmaza sokabilir ve iş, ata yadigarı evin tamamen satılmasına kadar varabilir.

YENİÇAĞ EKONOMİ

AA FİNANS'IN EYLÜL AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan 20 ekonomist, TÜFE'nin eylülde yüzde 2,18 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin tahminleri yüzde 1,90 ile yüzde 2,60 arasında değişirken, yıllık enflasyonun yüzde 30,16'ya gerilemesi öngörülüyor.

CÜZDAN BOŞ, GÜVEN ARTIYOR: EKONOMİ KULİSLERİNDE ‘ERKEN SEÇİM’ FISILTILARI

TÜİK verilerine göre ekonomiye güven 101,3'e yükseldi. Ancak çarşı pazardaki gerçeklik ile TÜİK raporlarındaki çelişki, kamuoyunda "Bu suni iyimserlik tablosu erken seçimin ayak sesleri mi?" sorusunu gündeme getiriyor.

DOLAR 49 LİRAYI GÖRDÜ: PİYASALARDA GÖZLER FED KARARLARINA ÇEVRİLDİ

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 49,00 seviyesinde işlem görüyor. ABD-İran hattında uzlaşı ihtimalinin zayıflaması petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşırken, tahvil piyasasındaki satış baskısı ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler küresel piyasalarda fiyatlamaları etkiliyor.

YENİÇAĞ DÜNYA

YUNANİSTAN'DAN KAYALIKLARA ASKER ÇIKARMA VE GECE BASKINI TATBİKATI

Kathimerini gazetesi, Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin adacık ve kayalıklara asker çıkarma ile gece ele geçirme senaryolarını kapsayan "Aleksandros" tatbikatını gerçekleştirdiğini bildirdi.

DONALD TRUMP SON İDDİALARI YALANLADI: “TEKLİF GÖTÜRMEDİM”

Donald Trump, İran’la yürütülen diplomatik temaslar kapsamında kendisinin yaptırım konusunda bir öneri sunduğu yönündeki haberi gerçek dışı olarak nitelendirdi. ABD Başkanı, Tahran’a herhangi bir teklif götürmediğini açıkladı.

DÜNYANIN GÖZÜ BU HAVA SAVAŞINDA: TÜRK SİHA'SI ÇİN SİHA'LARINI TEK TEK AVLIYOR

Sudan ordusu envanterindeki Bayraktar AKINCI TİHA, ülkede paramiliter güçlerin kullandığı Çin yapımı CH-95 SİHA'ları hedef alan angajman sayısını artırarak çift haneli rakamlara ulaştı.

YENİÇAĞ SPOR

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ BARCELONA'DA ŞOK: GOLÜNÜ ATTI, MAÇI TAMAMLAYAMADI

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Barcelona'da yıldız oyuncu sakatlık yaşadı. Brezilyalı yıldız, Avustralya karşısında golünü atmasına rağmen kasındaki problem nedeniyle ikinci yarıya çıkamadı.

NİHAT KAHVECİ AÇTI AĞZINI YUMDU GÖZÜNÜ: “BAŞKANINDAN MONTELLA'SINA"

İtalya karşısında alınan 4-1'lik yenilginin ardından Nihat Kahveci'den çok sert sözler geldi. Milli Takım'ın performansını eleştiren Kahveci, federasyon yönetimi ve Vincenzo Montella'yı hedef alarak, “Gerekli değişiklikleri yapalım artık” dedi.

AHMET ÇAKAR MİLLİ TAKIM'I YERDEN YERE VURDU: “İTALYA İÇİMİZDEN GEÇTİ”

A Milli Takım'ın İtalya karşısında aldığı 4-1'lik mağlubiyetin ardından Ahmet Çakar'dan çok sert açıklamalar geldi. Vincenzo Montella ile yolların ayrılması gerektiğini savunan Çakar, “Bize bu kötü geceyi yaşatmaya kimsenin hakkı yok” dedi.

ACUN ILICALI'DAN MANCHESTER CİTY'YE OLAY SÖZLER: “DOPİNG İLE MADALYA ALMAKTAN FARKI YOK”

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Manchester City'ye yönelik finansal kural ihlalleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yaşananları “finansal doping” olarak nitelendiren Ilıcalı, bu tür ihlallerin cezasız kalmaması gerektiğini söyledi.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: BU ENKAZI HANGİ VİNÇ KALDIRABİLİR?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Türkiye'de tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini korumak, bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa disiplini içerisinde sağlıklı, etkin ve dünya ölçeğinde rekabet edebilir bir yapıda işleyişi için uygun ortamı yaratmak bu sayede ülkenin uzun vadeli büyümesine ve istikrarına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir devlet kurumu”dur ama bu şekilde kullanılmamış; başta Maliye Bakanı olmak üzere BDDK ve SPK yetkilileri, manipülasyon yapıldığını bile bile 10 ay seyretmiş...