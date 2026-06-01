29 bin jandarma personeli yeni görev yerlerine atandı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamaları kapsamında toplam 29 bin 353 kahraman personelin yeni görev yerlerinin belirlendiğini açıkladı.
Yapılan açıklamaya göre, genel atamalar kapsamında farklı rütbelerden toplam 29 bin 353 jandarma personelinin nöbet değişimi gerçekleştirildi. Ataması yapılan personelin rütbelerine göre dağılımı şu şekilde paylaşıldı:
Subay: 1.722
Astsubay: 7.933
Uzman Jandarma: 1.663
Uzman Erbaş: 18.035
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamaları, milletimizden aldığı güçle 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın nöbet değişimi hayırlı olsun. Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamalar kapsamında; 1722 subay, 7 bin 933 astsubay, 1663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelimizin yeni görev yerlerine ataması gerçekleştirilmiştir."
"Üstün Başarılarının Devamını Diliyorum" Bakan Çiftçi, açıklamasının devamında jandarma teşkilatının kritik rollerine değinerek, "Jandarma personelimizin; asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçıları ile mücadeleye kadar her alanda sergiledikleri üstün başarılarının devamını diliyorum" dedi.