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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak 283 milyondan fazla ders kitabı, okullardaki sıralarda yerini almaya başladı.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlanan ders kitaplarının okullara dağıtım süreci başladı. Bu kapsamda okul öncesinden mesleki eğitime kadar farklı eğitim kademelerinde kullanılmak üzere toplam 283 milyon 354 bin 674 ders kitabı hazırlandı.

Öğrenciler için okul öncesinde 10, ilköğretimde 420, ortaöğretimde 340, özel eğitimde 210 ve mesleki eğitimde 1.045 olmak üzere toplam 2 bin 25 farklı derse yönelik kitap hazırlandığı bildirildi.

Bu yıl ders kitaplarının önemli bir bölümü yeni müfredata göre hazırlandı. Okul öncesinin yanı sıra ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıflar, ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar ile lise 9, 10 ve 11'inci sınıflarda kullanılacak kitaplar, kademeli olarak uygulanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlandı.

Dağıtım çalışmalarının tamamlanmasıyla öğrenciler, yeni eğitim öğretim döneminde ücretsiz ders kitaplarına okullarından ulaşabilecek.