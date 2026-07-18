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Kaynak: İHA

Manisa’nın Salihli ilçesi Gümüş Mahallesi'nde 1998 yılından bu yana vatandaşlara hizmet veren Gümüş Camisi'nin yıkımına başlandı. Yaklaşık 2 yıldır ibadete kapalı olan cami, yapılan teknik incelemelerde taşıyıcı sisteminde ciddi hasarlar tespit edilmesinin ardından yıkılıyor.

YIKIM ÇALIŞMASI BAŞLADI

Edinilen bilgiye göre, camide meydana gelen deformasyon nedeniyle 2 yıl önce teknik analiz yaptırıldı. İnceleme sonucunda, caminin taşıyıcı kolonlarından 5'indeki demirlerin tamamen çürüdüğü ve taşıyıcılık özelliğini kaybettiği belirlendi. Ayrıca yapıdaki diğer malzemelerin de ekonomik ömrünü tamamladığı tespit edildi.

Hazırlanan rapor doğrultusunda Gümüş Camisi yaklaşık 2 yıl önce ibadete kapatılırken, yapı hakkında yıkım kararı alındı. Kararın ardından camide yıkım çalışmaları bugün itibarıyla başladı.

Yıkılan caminin yerine yeni depreme dayanıklı cami yapılması planlanıyor.