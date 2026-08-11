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Kaynak: AA / DHA / İHA

Kayseri Emniyeti, aranan şahıslara göz açtırmıyor. Hakkında onlarca yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve bir süredir firari olarak aranan şahıs, emniyet güçlerinin titiz takibi sonucu kıskıvrak yakalandı.

İSTİHBARAT VE ASAYİŞ EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla aranan şahıslara yönelik ortak bir çalışma başlattı. Elde edilen istihbarat verilerini değerlendiren ekipler, firari bir ismin izine ulaştı.

28 YIL CEZASI VARDI, 2025'TEN BERİ KAÇIYORDU

Gerçekleştirilen teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'hırsızlık' suçundan hakkında 28 yıl 11 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2025 yılından bu yana firari olarak aranan H.B. (42) gözaltına alındı.

ADLİYEDEN DOĞRUCA CEZAEVİNE

Emniyete götürülen 42 yaşındaki H.B., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Firari şahıs, ceza infaz kurumuna teslim edildi.