Aydın'da çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre jandarma ekiplerinin devriye faaliyeti esnasında 'Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Çekip Almak Suretiyle Hırsızlık' suçundan 28 yıl 5 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. (30) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
28 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Devriye gezen jandarmaya yakalandı
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