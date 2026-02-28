Yeniçağ Gazetesi
28 Şubat 2026 Cumartesi
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Astroloji 28 Şubat günlük burç yorumları: Bugün gökyüzü ne diyor?

28 Şubat günlük burç yorumları: Bugün gökyüzü ne diyor?

Gezegenlerin etkisiyle bugün yeni kararlar, sürpriz gelişmeler ve duygusal dalgalanmalar gündemde. Burcunuzun mesajını öğrenin, günü bilinçli ve güçlü adımlarla karşılayın. İşte günlük burç yorumları...

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
28 Şubat günlük burç yorumları: Bugün gökyüzü ne diyor? - Resim: 1

KOÇ

Bugün enerjin oldukça yüksek. Harekete geçmek istediğin bir konuda cesur davranabilirsin. Sabırsızlık küçük tartışmalara yol açabilir, özellikle iş ortamında dikkatli ol. Akşam saatleri keyifli bir haber getirebilir.

1 12
28 Şubat günlük burç yorumları: Bugün gökyüzü ne diyor? - Resim: 2

BOĞA

Maddi konular ve güven ihtiyacı ön planda. Harcamalarını gözden geçirmek için uygun bir gün. Aile içinde yapacağın bir konuşma içini rahatlatabilir. Kararlarında daha net olacaksın.

2 12
28 Şubat günlük burç yorumları: Bugün gökyüzü ne diyor? - Resim: 3

İKİZLER

Sosyal açıdan hareketli bir gün. Yeni tanışmalar ve ilginç sohbetler gündeme gelebilir. Kararsız kaldığın bir konuda iç sesini dinlemen faydalı olacak. Kısa bir plan değişikliği sürpriz yaratabilir.

3 12
28 Şubat günlük burç yorumları: Bugün gökyüzü ne diyor? - Resim: 4

YENGEÇ

Duygusal hassasiyet artabilir. Geçmişten gelen bir konu tekrar gündeme gelebilir. Ev ve aileyle ilgili kararlar için sezgilerin güçlü. Kendine zaman ayırmayı ihmal etme.

4 12
28 Şubat günlük burç yorumları: Bugün gökyüzü ne diyor? - Resim: 5

ASLAN

Özgüvenin yükseliyor ve dikkatleri üzerine çekebilirsin. İş hayatında takdir görme ihtimalin yüksek. Aşkta gurur yapmamaya dikkat et; açık iletişim kazandıracak.

5 12
28 Şubat günlük burç yorumları: Bugün gökyüzü ne diyor? - Resim: 6

BAŞAK

Detaylara odaklanman gereken bir gün. Yarım kalan işleri tamamlamak için uygun bir zaman. Sağlık ve rutinlerle ilgili küçük düzenlemeler iyi sonuç verebilir.

6 12
28 Şubat günlük burç yorumları: Bugün gökyüzü ne diyor? - Resim: 7

TERAZİ

İlişkilerde denge arayışın artıyor. Partnerin ya da yakın bir dostunla önemli bir konuşma yapabilirsin. Sanatsal ya da estetik konular moralini yükseltecek.

7 12
28 Şubat günlük burç yorumları: Bugün gökyüzü ne diyor? - Resim: 8

AKREP

Sezgilerin oldukça güçlü. Gizli kalmış bir gerçeği fark edebilirsin. Maddi konularda stratejik düşünmek fayda sağlayacak. Duygusal derinlik artıyor.

8 12
28 Şubat günlük burç yorumları: Bugün gökyüzü ne diyor? - Resim: 9

YAY

Keşfetme ve yenilik isteğin artıyor. Eğitim, seyahat ya da yeni bir proje gündeme gelebilir. Fazla söz vermemeye dikkat et. Pozitif enerjin çevrene yansıyor.

9 12
28 Şubat günlük burç yorumları: Bugün gökyüzü ne diyor? - Resim: 10

OĞLAK

Kariyer ve sorumluluklar ön planda. Disiplinli yaklaşımın sayesinde önemli bir adım atabilirsin. Aile büyükleriyle ilgili bir konu gündeme gelebilir.

10 12
28 Şubat günlük burç yorumları: Bugün gökyüzü ne diyor? - Resim: 11

KOVA

Yaratıcı fikirlerin dikkat çekiyor. Arkadaş çevresi ve sosyal projelerle ilgili gelişmeler olabilir. Ani kararlar almadan önce detayları gözden geçir.

11 12
28 Şubat günlük burç yorumları: Bugün gökyüzü ne diyor? - Resim: 12

BALIK

Sezgilerin ve hayal gücün güçlü. Sanatsal konular için ilham dolu bir gün. Duygusal sınırlarını korumaya özen göster. Beklenmedik bir destek seni mutlu edebilir.

12 12
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro