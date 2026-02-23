Güneş Sistemi içerisinde yer alan altı gezegenin bir araya geleceği bu özel döngü, gökyüzünde adeta bir görsel şölen yaşatacak. İşte bu nadir doğa olayına dair tüm detaylar:

Hava şartlarının elverişli olması durumunda Merkür, Venüs, Jüpiter ve Satürn herhangi bir yardımcı ekipmana ihtiyaç duyulmadan net bir şekilde seçilebilecek. Sistemin daha uzak sakinleri olan Uranüs ve Neptün’ü takip etmek isteyen gözlemcilerin, yanlarında mutlaka bir dürbün veya teleskop bulundurması gerekecek.

Uzmanlar, bu muazzam hizalanmayı takip etmek isteyenlerin gün batımından yaklaşık bir saat sonra batı ufkuna odaklanmalarını öneriyor. Gözlem sırasında Merkür, Venüs ve Satürn ufuk çizgisine yakın bir konumda izlenebilirken; Jüpiter, Uranüs ve Neptün gökyüzünün daha yüksek noktalarında yer alacak.

NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?



NASA verilerine göre, gökyüzünde iki veya üç gezegeni yan yana görmek sıradan bir durumken, dört ve daha fazla gezegenin aynı anda belirmesi nadir bir döngü olarak kabul ediliyor. Bu sebeple 28 Şubat'taki buluşma, birkaç yılda bir denk gelinebilecek tarihi bir fırsat niteliği taşıyor.