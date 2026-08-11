Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, "uyuşturucu satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimi" ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda bazı şüphelilerin sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıkları, yasa dışı kenevir ve skunk ekimi yaptıkları, uyuşturucu madde ticaretini organize şekilde yürüttükleri tespit edildi.

Şüphelilere yönelik narkotik analiz ve takip timlerinin katılımıyla 28 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 96 şüpheli yakalandı ve 104 kilogram uyuşturucu ile 294 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 2 milyon 200 bin kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

Yakalanan şüphelilerden 69'u tutuklandı. 27'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.