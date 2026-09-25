İçişleri Bakanlığı, terör örügtü IŞİD yapılanmasına karşın düzenlenen operasyonda 83 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri'nden yapılan açıklama şöyle:

28 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 83 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 28 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; -DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, -Terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları, -Sosyal medya hesapları üzerinden DEAŞ terör örgütünün propagandasını yaptıkları tespit edildi. DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına yönelik operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, TEM Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.