Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

YENİÇAĞ – 28 Eylül Pazartesi gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ+ GÜNDEM

OSMANİYE’DE OKULA SİLAHLI SALDIRI: EĞİTİME ARA VERİLDİ

Osmaniye'de yeğeni tarafından görev yaptığı okulda silahla vurulan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Mehmet Bilgili hayatını kaybetti. Kahreden olayın yaşandığı okulda eğitime iki gün ara verildi.

DENİZ GÖKTAŞ TAHLİYE EDİLDİ: İŞTE DENİZ GÖKTAŞ'IN İFADESİ

9 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası istenen komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı verildi. Komdyen Deniz Göktaş'ın duruşmasını çok sayıda gazeteci ve önemli isim de takip etti. Hakkında tahliye kararı Göktaş'ın ifadesinin tam metni şu şekilde...

SELVİ: AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ FON KRİZİ NEDENİYLE İNFİAL HALİNDE

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, fon krizine ilişkin AK Parti kulislerini aktardı. Selvi, konuştuğu AK Parti milletvekillerinin “infial halinde” olduğunu belirterek, krizin faturasının küçük yatırımcıya çıkarılmaması gerektiğini yazdı.

HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCISI OSMAN ÇELİK'İN DAMADI İSKENDER BALCI FİRARİ

Destek Yatırım Bankası ve Özata denizciliğe ilişkin fon soruşturması kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu da gözaltına alınanlar arasında. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik'in damadı İskender Balcı firari...

FATMA BETÜL SAYAN KAYI'NIN SON 12 SAATİ: TELEFON TRAFİĞİ, DEĞİŞEN METİNLER...

2 milyar liraya yakın fon vurgunu iddiasıyla gündeme gelen ve iddiaları yalanlamayan AK Partili eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın son 12 saatteki gergin hareketliliği ortaya çıktı. Kaya, haberlere erişim engeli getirtmek istedi fakat başaramadı.

AKOM KRİTİK SAATLERİ AÇIKLADI: İSTANBUL'DA 6 GÜN BOYUNCA SAĞANAK YAĞIŞ

AKOM, haftalık hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre İstanbul'da etkisini artırmaya başlayacak yağmur 6 gün boyunca yağacak. İşte AKOM'un kritik dediği o saatler...

YAVUZ AĞIRALİOĞLU'NDAN ADAYLIK AÇIKLAMASI: HEPSİNDEN İDDİALIYIM AMA...

Anahtar Parti lideri Yavuz Ağıralioğlu, kendisinin, cumhurbaşkanı adaylığı için adı geçen isimlerden daha iddialı olduğunu söyledi. Adaylığa açık kapı bırakan Ağıralioğlu, "Ama kendi kariyer planımı, hevesimi memleketin ufkuna engel edecek adam değilim" dedi.

YENİÇAĞ EKONOMİ

TAPU İŞLEMLERİNDE YENİ DÖNEM ERTELENDİ: BAKANLIK TARİHİ RESMEN DUYURDU

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında dolandırıcılığı önlemeyi amaçlayan Güvenli Ödeme Sistemi'nde kritik bir yönetmelik değişikliğine gitti.

AK PARTİ’DEN TEŞKİLATA BEKLENMEDİK TAVSİYE: VATANDAŞI İKNA ETMEYİN

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın teşkilata verdiği "Vatandaş şikayet ettiğinde 'haklısın' deyin" tavsiyesi, mutfaktaki yangının iktidar cephesinde de kabul edildiğini gösterdi. Ancak açlık sınırı maaşları katladığı ortamda bu kabullenme zam olarak yansıyacak mı?

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR İÇİN ÇARPICI İDDİA: ZAM ORANI YÜZDE 350’YE ULAŞABİLİR

YENİ Partili Deniz Yavuzyılmaz, köprü ve otoyolların özelleştirilmesi planına tepki gösterdi. İzmir-Çeşme Otoyolu’nu örnek veren Yavuzyılmaz, 53 liralık geçiş ücretinin 240 liraya çıkabileceğini savundu.

YENİÇAĞ DÜNYA

FRANSA’DA ESKİ BAKAN HAKKINDA 4 YIL HAPİS VE 450 BİN AVRO PARA CEZASI TALEBİ

Fransa’da yolsuzluk ve nüfuz ticareti suçlamalarıyla yargılanan eski Kültür Bakanı Rachida Dati için savcılık 4 yıl hapis cezası istedi. Talebin 2 yılının elektronik kelepçeyle infaz edilmesi, ayrıca 450 bin avro para cezası uygulanması istendi.

YUNANİSTAN'DA İKTİDAR PARTİSİNİN İKİ OFİSİNE SALDIRI DÜZENLENDİ

Yunanistan'da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisinin Atina'daki iki ayrı ofisine aynı gün saldırı yapıldı. Saldırılarda ofislerin camları kırılırken, giriş ve binalara boya atıldı.

YENİÇAĞ SPOR

AHMET ÇAKAR TÜRKİYE-İTALYA MAÇINI TAHMİN ETTİ: EYVAH DEDİRTTİ

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Türkiye-İtalya karşılaşması öncesi tahminini paylaştı. Kritik mücadele öncesinde Çakar'ın yaptığı değerlendirme dikkat çekti.

FATİH TERİM TÜRKİYE'NİN İTALYA'YI NASIL YENECEĞİNİ İKİ KELİMEYLE ÖZETLEDİ

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, İtalya maçı öncesinde La Gazzetta dello Sport'a değerlendirmelerde bulundu. Terim, Türkiye'yi İtalya karşısında zafere ulaştıracak iki temel unsura dikkat çekti.

YENİÇAĞ YAZAR

ARSLAN BULUT: SERÇE PARMAK “HANİ BANA HANİ BANA” DEMİŞ

Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye süreci başlatılan fonlardaki tekil yatırımcı sayısını 455 bin 758 kişi olarak açıkladı. Tabii herkes bu mağdurların kim olduğunu merak ederken, yandaş medya birkaçına ulaştı ama adlarını tam vermedi. Bir mağdur, “aç gözlülüğümün kurbanı oldum” dedi.

***

Görüldüğü gibi aslında yorum yapmaya gerek yok. Her şey ortada... Çocukların beş parmakla oynadığı oyun gibi:

Baş parmak: Bu yakalamış,

İşaret parmağı: Bu kesmiş,

Orta parmak: Bu pişirmiş,

Yüzük parmağı: Bu yemiş,

Serçe parmak: Bu da gelmiş "Hani bana, hani bana?" demiş.