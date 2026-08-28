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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ – 28 Ağustos Cuma gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

AKIN GÜRLEK AÇIKLADI: İMAMOĞLU CANLI YAYINLANMAK İSTER Mİ?

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İBB davası ve İmamoğlu hakkında, "Dava ilk açıldığında 'Canlı yayında yayınlansın, kendimize güveniyoruz' deniyordu. Ekrem Bey’in şu anda da aynı tavır içinde olup olmayacağını sormak istiyorum" dedi.

İMAMOĞLU'NDAN AKIN GÜRLEK'E CANLI YAYIN YANITI

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 27 Ağustos'ta TV 100 canlı yayınında söylediği "İmamoğlu 'Duruşmalar canlı yayınlansın' diyordu. Şu an bunu söyleyebilir mi?" sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Hiç beklemeyin, yüreğiniz yetiyorsa duruşmaları canlı yayınlayın" dedi.

CEM KÜÇÜK SORUŞTURMASINDA FİRARİ İSMAİL ÇANAK TESLİM OLDU

Cem Küçük soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan İsmail Çanak, İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu.

PJAK ÖRGÜTÜ FESHETMEYECEK: TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ İRAN'DA TIKANDI

PKK'lı teröristlere siyaset yolu açan ve teröristlerin toplumun içine entegre edilmelerini ön gören Çerçeve Yasa kapsamında SDG, varlığına son vererek Suriye'ye entegre olmuştu. Orta Doğu'daki terörist grupların varlığısorgulanmaya devam ederekn, PKK'nın Irak kolı PJAK, "Süre bizi bağlamaz" dedi.

CHP'Lİ SARAÇ'TAN EMEKLİ İSYANI: ŞEHİT YAKINLARINA, MADENCİLERE YAPTIĞINIZI EMEKLİLERE YAPIYORSUNUZ

CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, emekli aylıklarının en az asgari ücret seviyesine çıkarılması ve asgari ücretin 45 bin TL’ye yükseltilmesi çağrısında bulundu.

YILLIK İZİNDE VURGUN ORTAYA ÇIKTI: HASTANEDE İLAÇ HIRSIZLIĞI: DEPO SORUMLU GÖZALTINA ALINDI

Adana’da bir hastanenin radyoloji bölümündeki hırsızlık olayı gün yüzüne çıktı. Depo sorumlusunun izne ayrılması ile ortaya çıkan hırsızlık olayında şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 milyon liralık ilacı sattığını geri kalan 13 milyon liralık ilaçtan haberinin olmadığını söyledi.

YENİÇAĞ DÜNYA

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ARAKÇİ'DEN ABD MESAJI: MÜZAKERELERİN BAŞLAMASI İÇİN TEK ŞART VAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington yönetiminin yaklaşımını değiştirmesi durumunda ABD ile diplomatik sürecin yeniden başlayabileceğini belirterek, "Baskı işe yaramıyor. ABD güven inşa etmeli" ifadelerini kullandı.

KORKULAN OLDU: NEPAL'DE BARAJ ÇÖKTÜ, ACİL TAHLİYE UYARISI YAPILDI

Nepal-Çin sınırında 26 Ağustos'ta Himalayalar'da buzul, kaya ve toprak kütlelerinin çökmesiyle başlayan felakette korkulan oldu. “Saatli bomba” denilen baraj da patladı ve büyük miktarda su Nepal'e doğru ilerlemeye başladı.

NORVEÇ KRALI HARALD 89 YAŞINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Bir süredir tedavi gören 89 yaşındaki Norveç Kralı 5. Harald kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Harald Avrupa'daki en yaşlı kraldı..

YENİÇAĞ EKONOMİ

KREDİ ÇEKECEKLER DİKKAT: FAİZLERİN DÜŞECEĞİ TARİH VERİLDİ

Merkez Bankası’nın bir hafta vadeli repo ihalelerine geri dönerek fonlama maliyetlerini düşürmesi reel sektörü harekete geçirdi. Kamu bankaları faizlerde düşüş için tarih verdi.

İSTANBUL'DA TABUT ARSALAR: FİYATINI DUYAN İNANAMADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son gayrimenkul satış ilanları, İstanbul'daki fiyatların geldiği son noktayı gözler önüne serdi. Üzerine standart bir ev bile inşa etmenin imkansız olduğu 17 metrekarelik alanlar tabutu andırıyor.

TÜİK AÇIKLADI: EKONOMİK GÜVEN YENİDEN 100'Ü AŞTI

Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık yüzde 0,8 artarak 100,6’ya yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tüketici ve reel kesim güveninde artış görülürken hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endeksi geriledi.

YENİÇAĞ SPOR

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA LİGİ’NDEKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

UEFA Avrupa Ligi’nde kura çekimi, Monako’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirildi. Play-off turunda Litvanya ekibi Kauno Zalgiris’i eleyerek adını 36 takımlı yeni lig formatına yazdıran Beşiktaş, 4. torbadan katıldığı kura çekiminde rakipleriyle eşleşti.

TRABZONSPOR’UN KONFERANS LİGİ’NDEKİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU: İŞTE BORDO-MAVİLİLERİN AVRUPA ROTASI

UEFA Avrupa Ligi play-off turunun ardından yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam eden temsilcimiz Trabzonspor’un lig aşamasındaki rakipleri Monako’da düzenlenen kura çekimiyle resmiyet kazandı.

YENİÇAĞ GÜNÜN KÖŞESİ

ARSLAN BULUT YAZDI: TERÖRSÜZ TÜRKİYE Mİ, BÜYÜK KÜRDİSTAN MI?

Bana göre de bu projeyle İran'ı Türkiye'ye tasfiye ettirirken, Türkiye'nin de önce büyütülmesi, sonra küçültülmesi ve Türk Dünyası ile bağlarının tamamen koparılmasını hedefliyorlar.