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Kaynak: İHA

Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi’nde içme suyu altyapısının yenilenmesi için kapsamlı bir proje başlattı.

Toplam 27 milyon 600 bin TL bütçeyle yürütülen çalışma kapsamında, ekonomik ömrünü tamamlayan ve kapasitesi yetersiz kalan eski içme suyu deposunun yerine modern bir tesis inşa ediliyor.

YENİ DEPO 1.000 METREKÜP KAPASİTEYE SAHİP OLACAK

Proje kapsamında yapımı devam eden yeni içme suyu deposu 1.000 metreküp kapasiteye sahip olacak. Depoyla birlikte 1,9 kilometrelik yeni iletim hattı da inşa ediliyor.

Yeni hattın, şebekedeki basınç kayıplarını azaltarak Yatağan Mahallesi’ne daha yüksek debili ve basınçlı su ulaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

SU İHTİYACINA KARŞI YENİ KAPASİTE

Yeni içme suyu deposunun geniş depolama kapasitesiyle bölgedeki anlık ve mevsimsel su talebinin karşılanmasında tampon görevi görmesi planlanıyor.

Projeyle özellikle kuraklık ve iklim koşulları nedeniyle su ihtiyacının arttığı dönemlerde sistemin daha dengeli ve sürdürülebilir şekilde işletilmesi amaçlanıyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla Yatağan Mahallesi’nin içme suyu altyapısının güçlendirilmesi ve vatandaşların suya kesintisiz, basınçlı ve güvenli şekilde erişiminin desteklenmesi hedefleniyor.