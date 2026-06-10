27 yıllık sağlık memuru yoğun mesainin stresini bambu sanatıyla atıyor

Bambunun hem son derece dayanıklı hem de estetik bir malzeme olduğunu vurgulayan deneyimli sağlıkçı, yaptığı tasarımlarla sadece kendi evini değil, komşu binanın bahçesini de süsledi. Komşu bahçeye yerleştirilen oturma grupları ve dekoratif çiçeklikler, mahalleyi ziyaret edenlerin büyük ilgisini çekiyor.