Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam 27 yıllık sağlık memuru yoğun mesainin stresini bambu sanatıyla atıyor

27 yıllık sağlık memuru yoğun mesainin stresini bambu sanatıyla atıyor

Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde görev yapan 27 yıllık sağlık memuru Adil İleli, mesai dışındaki zamanlarında bambu ağaçlarını sanata dönüştürüyor.

Kaynak: İHA
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27 yıllık sağlık memuru yoğun mesainin stresini bambu sanatıyla atıyor - Resim: 1

Samsun'un Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde ikamet eden, 3 çocuk babası Adil İleli, sağlık sektöründeki zorlu mesaisinin yorgunluğunu evinin altındaki küçük atölyesinde ürettiği bambu eserleriyle atıyor. Samsun Şehir Hastanesi Acil Servisi'nde görevli olan deneyimli sağlık çalışanı, yıllardır sürdürdüğü bu tutkuyla çevredekilerin takdirini topluyor.

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27 yıllık sağlık memuru yoğun mesainin stresini bambu sanatıyla atıyor - Resim: 2

Adil İleli'nin bambuya olan ilgisi, 2000 yılında Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Uğurlu Mahallesi'ndeki bir yaylada gördüğü bambu ağacıyla başladı. Bu bitkinin estetiğinden etkilenen İleli, ilk olarak Trabzon'daki kendi bahçesinde bambu yetiştirmeye karar verdi. Yıllar geçtikçe bu ilgisini geliştiren sağlık memuru, yetiştirdiği malzemeleri işleyerek üretime dönüştürdü.

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27 yıllık sağlık memuru yoğun mesainin stresini bambu sanatıyla atıyor - Resim: 3

Acil servisteki yoğun ve stresli çalışma temposunun ardından evine gelen İleli, alt katı atölyeye çevirerek tamamen hobi amaçlı tasarımlar yapmaya başladı. Bambu ile uğraşmanın kendisini dinlendirdiğini belirten İleli’nin elinden çıkan ürünler arasında şunlar yer alıyor:

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27 yıllık sağlık memuru yoğun mesainin stresini bambu sanatıyla atıyor - Resim: 4

Bahçe koltuk takımları, masa ve sandalye grupları,
Kitaplıklar ve çiçeklikler,
Dekoratif süs eşyaları ve kişiye özel tasarım ürünler.

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27 yıllık sağlık memuru yoğun mesainin stresini bambu sanatıyla atıyor - Resim: 5

Bambunun hem son derece dayanıklı hem de estetik bir malzeme olduğunu vurgulayan deneyimli sağlıkçı, yaptığı tasarımlarla sadece kendi evini değil, komşu binanın bahçesini de süsledi. Komşu bahçeye yerleştirilen oturma grupları ve dekoratif çiçeklikler, mahalleyi ziyaret edenlerin büyük ilgisini çekiyor.

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27 yıllık sağlık memuru yoğun mesainin stresini bambu sanatıyla atıyor - Resim: 6

Hastanede insanlara şifa dağıtmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Adil İleli, boş zamanlarında uğraştığı bambu sanatının kendisine yüksek moral ve motivasyon sağladığını belirtiyor.

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27 yıllık sağlık memuru yoğun mesainin stresini bambu sanatıyla atıyor - Resim: 7
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27 yıllık sağlık memuru yoğun mesainin stresini bambu sanatıyla atıyor - Resim: 8
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