Yaklaşık iki yıldır birlikte olan Arzum Onan ile Orkan Özkan, mesafelerin aşklarına engel olmadığını bir kez daha gösteriyor. Özkan’ın Los Angeles’ta, Onan’ın ise Türkiye’de yaşamını sürdürmesine rağmen ilişki istikrarlı biçimde ilerliyor.
27 yıllık evliliğini sonlandırmıştı: Arzum Onan yeniden evliliğe göz kırptı
Arzum Onan ve Orkan Özkan cephesinde yaşanan son gelişmeler, magazin gündeminde yeniden aynı soruyu öne çıkardı. Nikâh masası görünüyor mu? Gözlerden uzak ama oldukça güçlü bir şekilde devam eden kıtalararası ilişki, son adımlarla birlikte kulisleri de hareketlendirdi.
Son olarak çiftin, aile büyüklerinin de katılımıyla Abant’ta gerçekleştirdiği doğayla iç içe kaçamak dikkat çekti. Bu özel buluşmanın, ikilinin ilişkisini daha ciddi bir boyuta taşıdığı konuşuluyor.
Çocukların da yer aldığı ve ilişkiye sıcak yaklaştıkları gözlenen bu buluşma, magazin çevrelerinde “önemli bir kararın ayak sesleri” olarak yorumlandı.
Sabah yazarı Bülent Cankurt da bugünkü köşesinde, “Güzel aşk mutlu sona gidiyor” başlığıyla kaleme aldığı yazısında, Arzum Onan ile Orkan Özkan’ın ilişkisinin artık ciddi bir eşikte olduğuna dikkat çekti.
Arzum Onan Mehmet Aslantuğ ile 27 yıllık evliliklerini 2023 yılında tek celsede sonlandırmıştı. Boşanma davasına el ele gelen ve ayrılık sonrası dostluklarını koruyan çift, uzun bir süre magazin manşetlerinde yer almıştı.
Boşanmanın ardından yeni bir aşka yelken açan Arzum Onan, iş insanı Orkan Özkan ile aşk yaşıyor.
ORKAN ÖZKAN KİMDİR?
Orkan Özkan, 15 Temmuz 1975 tarihinde Burdur’un Bucak ilçesinde dünyaya geldi. Şimdilerde ünlü oyuncu ve eski Türkiye güzeli Arzum Onan ile ilişkisiyle gündeme gelen Özkan, son zamanlarda magazin dünyasının sıklıkla konuşulan isimleri arasında yer alıyor.
Hayatının büyük bir çoğunluğunu Türkiye’den uzakta geçiren Orkan Özkan, iş dünyasında önemli bir yer ediniyor. Türk iş insanı olarak tanınan Özkan’ın daha önce bir evlilik yaptığı ve bu evlilikten iki çocuğu olduğu iddia ediliyor.
1975 tarihi doğumlu olan Orkan Özkan, 2025 yılı itibarıyla 50 yaşındadır. Şimdilerde 50 yaşında olan Orkan Özkan, Arzum Onan ile ilişkisiyle tanınıyor.