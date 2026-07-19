Avrupa Birliği (AB), kara para aklama faaliyetleri ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele doğrultusunda finansal piyasalarda kartları yeniden dağıtacak radikal bir düzenleme paketine onay verdi. 2027 yılı itibarıyla AB içerisinde yer alan 27 ülkede uygulamaya girecek yeni mevzuatla, nakit para kullanımı üzerinde sıkı bir denetim mekanizması kurulacak.

LÜKS HARCAMALARA 10 BİN EURO SINIRI

Alınan ortak kararla birlikte, AB üyesi ülkelerde ticari işletmeler ve profesyonellerle yapılacak nakit alışverişlere en fazla 10 bin Euro üst sınır getirilecek. Özellikle gayrimenkul alımları, lüks araç ticareti, mücevher ve değerli saat gibi yüksek meblağlı harcamaları hedef alan bu sınırlama, büyük ölçekli nakit akışlarının tamamen dijital sisteme kaydırılarak izlenebilir olmasını amaçlıyor.

3 BİN EURO ÜZERİ İŞLEMLERE KİMLİK ZORUNLULUĞU

Yeni düzenleme yalnızca nakit harcamalara tavan sınır getirmekle kalmıyor, ara segmentteki nakit hareketlerini de mercek altına alıyor. Avrupa genelinde 3 bin Euro ile 10 bin Euro arasında gerçekleştirilecek her türlü nakit alışverişte vatandaşların kimlik ibraz etmesi yasal bir yükümlülük olacak. Nakit kullanımını tamamen yasaklamak yerine finansal hareketlerde şeffaflığı artırmayı odağına alan bu model, daha önce nakit ödemelerde herhangi bir üst sınır uygulamayan Almanya gibi ülkelerde yerleşik ekonomik alışkanlıkları kökten sarsacak. Bu hamle sayesinde, yüksek tutarlı kayıt dışı fonların kuralları daha gevşek olan birlik ülkelerine kaydırılarak yasal boşluklardan yararlanılmasının da önüne geçilmiş olacak.

DAHA KATI MEVZUATI OLAN ÜLKELER MUAF KALACAK

Bununla birlikte, AB'nin aldığı bu ortak tavan kararı, halihazırda iç piyasasında çok daha sert finansal kısıtlamalar uygulayan bazı üye ülkelerin kurallarını gevşetmeyecek. Örneğin, işletmeler ile şahıslar arasındaki nakit transfer limitini uzun süredir 1.000 Euro ile sınırlandıran Fransa, AB'nin belirlediği 10 bin Euro tavan sınırından çok daha korumacı olan kendi ulusal mevzuatını aynen yürürlükte tutmayı sürdürecek.