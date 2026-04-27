YENİÇAĞ - 27 Nisan 2026 Pazartesi gününe dair gelişen önemli olayları sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar A'dan Z'ye güncel gelişmeler ile karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

GÜLİSTAN DOKU SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME: DÖNEMİN EMNİYET MÜDÜRÜ YILMAZ DELEN İFADEYE ÇAĞIRILDI

Gülistan Doku soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Dönemin Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, tanık sıfatıyla Erzurum'da ifadeye çağırıldı.

JUNİOR GÖKÇEK'İN HOBİ BAHÇELERİ KORKUSU: MEĞER BU YÜZDEN KÜPLERE BİNMİŞ

AK Partili Melih Gökçek'in oğlu, Ankara milletvekili Osman Gökçek, "hobi bahçeleri" düzenlemesine MKYK'da sert tepki göstermişti. Meğer "Junior" Gökçek'in tepkisi boşa değilmiş. Özel'e göre Gökçekgillerin itiraz etmesinin sebebi Ankara'da çok sayıda hobi bahçelerinin bulunması...

YENİ ŞAFAK'IN MANSUR YAVAŞ HABERİNE YALANLAMA: ADAY OLACAK MI?

Ankara Büyükşehir Belediyesi, iktidar medyasından Yeni Şafak'ın Mansur Yavaş hakkında yaptığı haberi yalanladı.

MADENCİLER VE POLİS ARASINDA ARBEDE: BAŞARAN AKSU GÖZALTINA ALINDI

Ankara'da açlık grevlerin 8'inci gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek isteyen madenciler, ablukaya alındı. Polis ekipleri bölgeye dayanışma için gelen vatandaşlar ve işçilere müdahale etti. Çıkan arbede de Başaran Aksu gözaltına alındı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ DAVASINDA MAĞDUR 'ZARARIM YOK' DEDİ, ŞİKAYETÇİ OLMADI

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mağdur olarak dinlenen bir Hakkı Sinan Ekiz, iddianamedeki araç satışıyla ilgili mağduriyet yaşamadığını söyleyerek, şikayetçi olmadığını belirtti.

İBB DAVASINDA SEKİNCİ HAFTA

Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu dahil 92'si tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davasında 27. duruşma görülüyor. İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan savunmasına devam etti.

YENİÇAĞ KÖŞE YAZISI - Arslan Bulut

ZAMAN AŞIMI KURTARMAZ AMA...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediye başkanları toplantısında “İki yıl kaldı maksimum. İki yılda hiçbirinizi ne zaman aşımı kurtarır ne başka bir şey. Normal vatandaş; AK Parti’ye oy veren, MHP’ye oy veren hiç korkmasın. Ne devri sabık yaratırız, ne kin güderiz. Ama bu haysiyet cellatlarını unutursak şerefsiziz” dedi.

İTO BAŞKANI MEHMET ŞİMŞEK'E İSYAN BAYRAĞINI AÇTI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç Mehmet Şimşek'e mevcut ekonomi politikalarına dair kritik uyarılarda bulundu. İş dünyası, "baskılanmış kur" ve "ithalatın cazip hale gelmesi" noktalarında programın güncellenmesini istiyor.

YÜKSEK HIZLI TREN, KÖPRÜ VE OTOYOLLARDA ZAM YOLDA: TARİH BELLİ OLDU

Nisan ayı itibarıyla elektrik ve doğal gaza gelen yüksek oranlı zamların ardından, ulaşım sektöründe de fiyat artışı beklentisi oluştu. Hükümet yılın ilk yarısı için zam ön görmüyor ancak zammın yapılacağı tarih belli oldu.

EVLİYE DE BEKARA DA AYNI TARİFE: NEDEN ÜÇ ÇOCUK YAPILAMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Bekar çalışanların yükü OECD ortalamasını aştı. Ziraat Bankası(E)Genel Müdür Yardımcısı ekonomist Şenol Babuşçu'nun konuyla ilgili açıklaması dikkat çekti. Babuşçu "Türkiye’de bekar bir çalışan ile iki çocuklu bir çalışan hemen hemen aynı oranda vergi ödüyor." dedi.

İRAN'DAN ABD'YE HÜRMÜZ TEKLİFİ: NÜKLEER ŞARTIYLA SUNULDU

İran’ın, Hürmüz Boğazı’nın açılması ve ablukanın kaldırılması karşılığında ABD’ye nükleer müzakereleri erteleme teklifinde bulunduğu iddia edildi. Süreçte ateşkesin kalıcı hale gelmesi hedefleniyor.

İSRAİL'DEN PİŞKİN PAYLAŞIM: ATEŞKESİ DELDİKLERİNİ BÖYLE DUYURDULAR

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor. Ülkenin güneyinde 50'den fazla yapıyı havaya uçuran İsrail'in yıkımı sürdürdüğü anların görüntüleri paylaşıldı.

İRAN: ABD'NİN ŞARTLARIMIZI KABUL ETMEK DIŞINDA SEÇENEĞİ YOK

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, Tahran ile Washington arasındaki müzakerelere dair, "Eğer ABD akıllıca davranmak istiyorsa, İran'ın müzakerelerdeki şartlarını kabul etmekten başka seçeneği yok" dedi.

BEIN TRİO'DA DERBİNİN HAKEMİNE BÜYÜK FIRÇA: HAKEMİ SAHAYA GÖMDÜLER

Galatasaray’ın sahasında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği derbinin tartışmalı anları beIN Trio tarafından değerlendirildi. Hakem Yasin Kol’un birçok kritik kararı eleştirildi.

DERBİ ZAFERİNİN YANKISI LİVERPOOL’A KADAR ULAŞTI: VAN DİJK’IN HAMLESİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 yendiği derbinin ardından Leroy Sané’nin “İstanbul sarı-kırmızı” paylaşımı büyük ilgi gördü. Paylaşımı Liverpool kaptanı Virgil van Dijk’ın sosyal medyada dikkat çekti.

