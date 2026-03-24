Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sanatı erişilebilir kılma misyonu doğrultusunda Devlet Tiyatroları bu yıl da herkesi bu büyük buluşmanın bir parçası olmaya davet ediyor. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, bu yıl 66'ncısı kutlanacak olan 'Dünya Tiyatro Günü' nedeniyle 27 Mart Cuma günü; 13 yerleşik, 5 turne ve 2 münferit turne olmak üzere toplam 19 ilde, 32 sahnede oyunlarını ücretsiz olarak sahneleyecek" denildi.

Devlet Tiyatroları'nın 27 Mart Cuma günü temsil edilecek 32 oyunun programı ise şöyle:

Ankara Devlet Tiyatrosu: Büyük Tiyatro 'Sefiller', Şinasi Sahnesi 'Dosya: Kelebek', Küçük Tiyatro 'Bu Da Geçer Ya Hu', Akün Sahnesi 'Doğum', Oda Tiyatrosu 'Cephede Piknik', Pursaklar DT Sahnesi 'Sessizlik! Kayıttayız!'.

İstanbul Devlet Tiyatrosu: AKM Tiyatro Salonu 'Bence Katil Öldürdü', Mecidiyeköy Büyük Sahne 'Palyaço Bar', Mecidiyeköy Stüdyo Sahne 'Muallak', Küçükçekmece CKSM Sahnesi 'Callback', Fatih Belediyesi Kültür Sanat Merkezi 'Gergedanlar'.

İzmir Devlet Tiyatrosu: Karşıyaka Ragıp Haykır Sahnesi 'Radyo-yu Hümayun', Bornova Kültür Merkezi Bozkurt Kuruç Sahnesi 'Fareler ve İnsanlar', Urla Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi 'Göç Hayaller Kumpanyası'.

Bursa Devlet Tiyatrosu: Ahmet Vefik Paşa Sahnesi 'Scapin ve Yeni Dolapları', Feraizcizade Oda Tiyatrosu 'Mağara Kadını'.

Adana Devlet Tiyatrosu: Ziyapaşa Bulvarı Close-Act yapımı Hollanda gösterisi 'Avenir'.

Trabzon Devlet Tiyatrosu: Haluk Ongan Sahnesi 'Buzlar Çözülmeden'.

Diyarbakır Devlet Tiyatrosu: Cahit Sıtkı Tarancı Kültür Merkezi Orhan Asena Sahnesi 'Uzunharmanlar’da Bir Davetsiz Misafir'.

Antalya Devlet Tiyatrosu: Haşim İşcan Kültür Merkezi DT Sahnesi Küçük Salon 'Yoldan Çıkan Oyun'.

Erzurum Devlet Tiyatrosu: Erzurum DT Sahnesi 'Yalancının Mumu'.

Konya Devlet Tiyatrosu: Konya DT Sahnesi 'Esas Misafir'.

Sivas Devlet Tiyatrosu: Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi 'Berlin Berlin (Duvarın Gölgesinde Bir Komedi)'.

Van Devlet Tiyatrosu: Van Kültür Merkezi Sahnesi 'Bernarda'.

Kayseri Devlet Tiyatrosu: Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi 'Siyahlı Kadın (Bir Hayalet Oyunu)'.

Gaziantep Devlet Tiyatrosu: Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi '7 Dakika'.

Malatya Devlet Tiyatrosu: Malatya Kongre ve Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu 'Timur ve Yıldırım'.

Çorum Devlet Tiyatrosu: Çorum DT Tuncer Cücenoğlu Sahnesi 'Antre'.

Denizli Devlet Tiyatrosu: Hasan Kasapoğlu Kültür Merkezi DT Sahnesi 'Ölü Canlar'.

Ordu Devlet Tiyatrosu: Ordu DT Sahnesi 'Yalancının Resmi'.

Münferit Turne: Bilecik İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün katkılarıyla, Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi 'Devlet Ana', Ankara Türk Ocağı Sahnesi'nde çocuk oyunu 'Boğaç Han'.