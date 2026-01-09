Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre yerini fırtınaya bırakan yağış ve dondurucu soğuk yurt geneline geri dönüyor.

Hava sıcaklığının hissedilir derecede düşmesi beklenirken yağışların Akdeniz kıyıları, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi ile Denizli, Amasya, Tokat, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Kar yağışının Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu Hatay, Osmaniye, Konya, Karaman, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın iç ve batı kesimlerinde batı ve kuzeybatı, doğu bölgelerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi, Güney Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ, BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji, son açıkladığı hava tahminlerinde kuvvetli yağış, buzlanma ve çığ uyarısı yaptı. Rüzgarın şiddeti Marmara’nın kuzeyi, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz’in batı kıyılarında 50-70 km/saat, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda 50-80 km/saati bulması bekleniyor. Yapılan uyarıda ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğinin altı çizildi.

İç ve doğu kesimler için buzlanma ve don uyarısı yapılırken Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunduğu vurgulandı.

27 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji ayrıca 27 kent için sarı kodlu yarı yaptı. Sarı kodlu uyarı yapılan iller şunlar:

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Kars, Kahramanmaraş, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Osmaniye.

Hatay Kahramanmaraş ve Osmaniye'de kuvvetli sağanak, diğer bölgelerde ise fırtına ile kuvvetli kar yağışı çığ uyarısı yapıldı.

İSTANBUL’A KAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da dün etkili olan fırtına sonrası kar yağışının ne zaman görüleceği belli oldu. Cuma günü iç ve doğu kesimlerde etkisini gösterecek kar yağışı yeni haftada ise kıyı kesimler dışında tüm yurda yayılacak. MGM'nin tahminlerine göre pazartesi ve salı günlerinde İstanbul ve Trakya'yla birlikte yurdun büyük bölümünde kar yağışı görülecek.