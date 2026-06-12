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Kaynak: AA

Serik ilçesinde yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifade işlemleri tamamlanan 68’i, emniyetteki süreçlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerle birlikte çok sayıda dijital veri ve belgeye de el konulduğu, materyallerin koliler halinde adliyeye taşındığı görüldü.

Gözaltındaki 4 şüphelinin ise emniyetteki sorgularının devam ettiği bildirildi.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, bir internet sitesi üzerinden 7258 sayılı “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet edildiği tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 84 kişi hakkında işlem yapılırken, 72 şüphelinin 27 ilde eş zamanlı operasyonlarla yakalandığı kaydedildi.