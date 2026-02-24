Jandarma Genel Komutanlığı, silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik dev bir operasyona imza attı. 27 ili kapsayan operasyonlarda, aralarında bir imalathanenin de bulunduğu çok sayıda adrese baskın düzenlenirken 259 kişi gözaltına alındı.

OPERASYONUN KAPSADIĞI İLLER

Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Asayiş Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda; Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Batman, Bitlis, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Iğdır, İzmir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sakarya, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon ve Van illerinde düğmeye basıldı.

KAÇAK SİLAH İMALATHANESİ DEŞİFRE EDİLDİ

Yapılan aramalarda suç unsurlarına yönelik çarpıcı sonuçlar elde edildi. Operasyon kapsamında:

1 adet kaçak silah imalathanesi deşifre edildi.

27 adet uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

147 adet ruhsatsız tabanca ve silah yapımında kullanılan çok sayıda muhtelif parça muhafaza altına alındı.

259 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan 259 şüpheli hakkında, "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" kapsamında adli işlem başlatıldı. Jandarma Genel Komutanlığı, huzur ve güvenliği sağlamaya yönelik operasyonların kararlılıkla süreceği mesajını verdi.