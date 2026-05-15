Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Yayınlanan duyuru ile o Bakanlık bünyesindeki teşkilatlarda çalıştırılmak üzere 2.610 Sözleşmeli Personel alınacağı belirtildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ülke genelindeki teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 2.610 sözleşmeli personel alımı sürecinin başlatıldığını duyurdu.

BİLECİK’E KAÇ PERSONEL ALINACAK?

Başvuruların 18-24 Mayıs tarihlerinde @kariyerkapisi üzerinden gerçekleştirileceği belirtilen duyuruda Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapmak üzere 13 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 30 Destek Personeli alınacağı açıklandı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Gençlik ve spor çalışmalarımıza katkı sunmak isteyen adaylarımızı başvuru sürecine bekliyoruz. İlimize ve tüm adaylarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.” denildi.