Şanlıurfa'da uzun süredir aranan bir hükümlü, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Uyuşturucu ticareti suçundan hakkında 26 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Yürütülen operasyon kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün yeri tespit edilerek gözaltına alındı.
MAHKEMECE TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Şanlıurfa polisi, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü bildirdi.