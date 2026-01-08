Mardin'in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde 21 Haziran 2024’te meydana gelen olayda, 5 çocuk babası 40 yaşındaki Resul Derin, evinden çıkıp işine gittiği sırada arkasından yaklaşan 2 kişi tarafından çekiç ve sopayla dövülerek öldürüldü.

Cinayetin kan donduran görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, yolda yürüyen Derin’e arkasından koşarak gelen şüphelilerin, ellerindeki çekiç ve sopayla vurmaya başladığı, ilk darbede düşen Resul Derin’e defalarca vuran şüphelilerin, çevredekilerin gelmesiyle kaçıp uzaklaştığı görüldü.

'BANA KÜFRETTİ, BİR ANLIK SİNİRLE OLDU'

Selahattin Acet, emniyet ve savcılıktaki ifadesinde "Olaydan 1 ay önce Derik’te Tarlacık köyünde, benim köyümde 2 genç ile maktulün köyünden 2 genç arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışma sonrası benim köylülerim ile Resul Derin’in köylüleri ile akrabaları arasında büyük çaplı kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada kardeşim N.A. ciddi şekilde yaralanmıştı. Ayrıca annem Z.A. da yaralanmıştı. Maktul beni gördü ve beni tanıdı. Bana küfretti, bir anlık sinir ile oldu." ifadelerini kullandı.

Resul Derin’i döverek öldüren kuzenler Abdulvahap Acet ile Selahattin Acet’in Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davada ‘Tasarlayarak kasten adam öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Kararın açıklanan gerekçesinde ise sanıkların öldürme kastıyla Mardin’e gelip keşif yaptıkları, maktulü 26 sopa darbesiyle öldürdükleri ifade edildi.