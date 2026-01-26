Ons altın uluslararası piyasalarda 5.000 dolar barajını aşarak tarihi zirvelere ulaşırken, yurt içinde gram altın 7.100 TL civarını zorluyor.
Altın fiyatları rekor kırarak yükseliyor. 26 Ocak 2026 Pazartesi günü gram altın 7.100 TL seviyelerini görürken ons altın 5.000 doları aştı. Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın fiyatları yatırımcıların radarında. 26 Ocak 2026 Pazartesi altın fiyatlarındaki güncel durum...
26 OCAK 2026 ALTIN FİYATLARI
Gram Altın Fiyatı
Alış: 7.233,10 TL Satış: 7.317,42 TL
Çeyrek Altın Fiyatı
Alış: 11.862,76 TL Satış: 11.946,33 TL
Yarım Altın Fiyatı
Alış: 23.709,74 TL Satış: 23.877,67 TL
Tam Altın Fiyatı
Alış: 44.807,14 TL Satış: 45.680,88 TL
Cumhuriyet Altın Fiyatı
Alış: 46.974,00 TL Satış: 47.674,00 TL
Ons Altın Fiyatı
Alış: $5.059,07 Satış: 47.896,09 TL