TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNU SORULDU
İm Global tarafından 25-30 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmada vatandaşlara, "Sizce, Türkiye'nin çözülmesi gereken en öncelikli sorunu nedir?" sorusu yöneltildi. 26 ilde 2 bin 105 kişinin katıldığı anketten dikkat çeken sonuçlar çıktı.
26 ilde vatandaşa tek soru soruldu: Türkiye'nin en büyük sorunu açık ara belli oldu
İm Global'in 26 ilde 2 bin 105 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmada Türkiye'nin çözülmesi gereken en önemli sorunları ortaya çıktı. Ekonomi yüzde 57,5 ile zirveye yerleşirken diğer sorunların sıralaması da dikkat çekti. İşte anketin tüm sonuçları...Kaynak: Haber Merkezi
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK SORUNU SORULDU
EKONOMİ AÇIK ARA ZİRVEDE
Araştırmaya katılanların yüzde 57,5'i geçim sıkıntısı ve enflasyonu kapsayan ekonomiyi Türkiye'nin en önemli sorunu olarak gösterdi. Ekonomi, diğer bütün başlıkların oldukça önünde yer aldı.
ADALET İKİNCİ SIRADA
Ankette adalet, hak ve hukuk sorunları yüzde 11,4 ile ikinci sıraya yerleşti. Böylece ekonomi ile ikinci sıradaki sorun arasında 46,1 puanlık fark oluştu.
İKTİDAR VE HÜKÜMET YANITI DİKKAT ÇEKTİ
Türkiye'nin en önemli sorununu iktidar ve hükümet olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 5,7 oldu. Bu yanıt, araştırmada üçüncü sırada yer aldı.
EĞİTİM İLK DÖRTTE
Katılımcıların yüzde 5,5'i eğitimi ülkenin çözülmesi gereken en öncelikli sorunu olarak değerlendirdi. Eğitim, sıralamada dördüncü basamakta yer buldu.
İŞSİZLİK VE LİYAKATSİZLİK
İşsizliği Türkiye'nin en büyük sorunu olarak görenlerin oranı yüzde 3,2 olarak ölçüldü. Liyakatsizlik yanıtını verenler ise yüzde 2,4'lük kesimi oluşturdu.
GÜVENLİK VE KÜRT SORUNU
Araştırmada terör ve güvenlik sorunlarını öncelikli görenlerin oranı yüzde 2 olurken Kürt sorunu yanıtını verenlerin oranı yüzde 1,6 olarak kaydedildi.
ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARI
Taban ücretler, asgari ücret ve emekli maaşlarını Türkiye'nin öncelikli sorunu olarak değerlendirenlerin oranı yüzde 1 oldu. Muhalefet sorunu diyenlerin oranı ise yüzde 0,4 olarak açıklandı.
DİĞER YANITLARIN ORANI ŞAŞIRTTI
Suriyeliler, mülteciler, sığınmacılar ve kaçaklar yanıtı yüzde 0,3, dış politika yüzde 0,1 oranında kaldı. Katılımcıların yüzde 5,7'si diğer sorunları işaret ederken yüzde 0,6'sı sorun olmadığını belirtti. Yüzde 2,6'lık kesim ise fikri olmadığını söyledi.
26 İLDE 2 BİN 105 KİŞİYE SORULDU
25-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmanın künyesinde 2 bin 105 katılımcı ve 26 il bilgisi paylaşıldı. Anketin güven düzeyi yüzde 95, hata payı ise ±2,08 puan olarak açıklandı.