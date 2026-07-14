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Kaynak: AA / İHA

İçişleri Bakanlığı, göçmen kaçakçılığına yönelik geniş kapsamlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde 26 ilde operasyon gerçekleştirildi.

57 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 57 şüpheli yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden 43’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 14 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

OPERASYONLARDA ARAÇ VE BOTLAR ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, insansız hava araçlarının da kullanıldığı belirtildi.

Operasyonlarda 282 araç ,22 bot ve bot motoru ele geçirildi.

“MÜCADELE KARARLILIKLA SÜRDÜRÜLÜYOR”

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, yasa dışı göç organizasyonlarına karşı mücadelenin devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, “Üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.