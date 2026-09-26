YENİÇAĞ: EMEKLİYİ ÇARESİZ HALE GETİRENLER UTANSIN!
26 Eylül Cumartesi günü: Gazeteler hangi manşetle çıktı?
Siyasetteki sıcak gelişmeler, ekonomideki son durum ve manşetlere taşınan kritik başlıklar... İşte 26 Eylül Cumartesi günü Türkiye'de gazete manşetleri...Kaynak: Haber Merkezi
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SÖZCÜ: BİRİLERİ MİLYAR MİLYAR ÇALIYOR EMEKLİ CANINA KIYIYOR
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NEFES: SIRA TERA’DAKİ 12 FONCUDA
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KORKUSUZ: EMEKLİ POLİS AYM’NİN ÖNÜNDE CANINA KIYDI
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