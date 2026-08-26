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Kaynak: Haber Merkezi

YENİÇAĞ – 26 Ağustos Çarşamba gününe damga vuran önemli gelişmeleri sizin için derledik. Dünya haberlerinden siyasetteki gelişmelere, gündemden spor ve ekonomiye, özel haber ve köşe yazılarımızdan sosyal medyada öne çıkanlara kadar tüm güncel gelişmelerle karşınızdayız. İşte bugün gündeme dair bilmeniz gereken önemli başlıklar...

YENİÇAĞ GÜNDEM

FATİH ALTAYLI: 'TBMM'NİN ARTIK HİÇBİR KIYMETİ KALMADI TÜRKOĞLU ÖLEBİLİRDİ'

Gazilere destek vermek için Ankara'da gerçekleştirilen oturma eylemine giden İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu'nun polis müdahalesi sırasında aldığı darbelerle hastaneye kaldırılmıştı. Fatih Altaylı olay üzerinden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sert sözlerle seslendi.

250 MİLYONLUK VİLLAYA DA EL KONULDU: RIZA AKPOLAT'IN SERVETİ DEVLETE GEÇİYOR

Aziz İhsan Aktaş davasında 23 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın lüks villası, teknesi ve milyonlarca liralık mal varlığının devlete aktarılmasına karar verildi.

BAHÇELİ’NİN ÇIKIŞI AK PARTİ’Yİ ŞAŞIRTTI: KULİSLERDE SEÇİM HESABI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim sistemi ve Siyasi Partiler Yasası'nın yeniden ele alınması çağrısı AK Parti kulislerinde "beklenmedik bir çıkış" olarak değerlendirildi. Kulislerde daraltılmış bölge sistemi, seçim barajının yüzde 5’e çekilmesi ve olası seçim düzenlemeleri konuşulmaya başlandı.

İBB DAVASINDA 'TAHLİYE' KARARI: MAHKEME BAŞKANI AÇIKLADI

İBB davasının 70. duruşma gününde mahkeme başkanı önümüzdeki hafta 4 gün boyunca savunma alınmayacağını ve sadece tahliye taleplerinin dinleneceğini açıkladı.

ÜMİT ÖZDAĞ’DAN ÇARPICI TESPİT: ÖCALAN’I SİYASETÇİ YAPTINIZ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, teröristbaşı Öcalan'a statü iddialarına karşın çarpıcı bir tespitte bulundu. Özdağ, AK Parti'ye "Öcalan’ı siyasetçi yaptınız" tepkisini gösterdi.

YENİÇAĞ EKONOMİ

İFLAS VE KONKORDATO BAŞVURU ÜCRETLERİ ZAMLANDI: İŞTE YENİ TARİFELER

Adalet Bakanlığı’nın yayımladığı yeni Konkordato Gider Avansı Tarifesi ile mahkeme veznelerine yatırılması gereken başvuru kalemleri artırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte iflas gideri 42 bin liradan 68 bin 900 liraya çıkarıldı. İşte yeni fiyat tarifesi...

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN YEMEK KARTI KARARI: EK ÜCRET ALMAK TAMAMEN YASAKLANDI

Ticaret Bakanlığı, yemek kartı sektörüne yönelik denetimleri sıkılaştırdı. Komisyon oranlarına yüzde 6 sınırı getirildiğini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat; bakım, işletim ve depozito gibi adlar altında ek ücret alınmasının da tamamen yasaklandığını duyurdu. İşte detaylar...

YENİÇAĞ DÜNYA

SÖZLEŞMEYE DAHİL EDİLMİŞLERDİ: POLONYA SAVUNMA BAKANLIĞI, “ABD’DEN F-15 ALMADIK” DEDİ

Polonya Milli Savunma Bakanlığı, ABD’nin F-15 Eagle Crest çerçeve sözleşmesinde adının geçmesine rağmen F-15EX savaş uçağı alma planlarının olmadığını açıkladı. Varşova yönetimi, belgedeki varlığının resmi bir satın alma süreci başlatıldığı anlamına gelmediğini duyurdu.

İRAN DUYURDU: HÜRMÜZ'DE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE

İran, Umman ile 7 millik geçici koridor konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Ayrıca Tahran yönetimi, geçiş için ABD’ye de yeni şartlar sundu.

YENİÇAĞ SPOR

SARR HAMLESİ GÜNDEMİ SALLAMIŞTI... LİVERPOOL GELİŞMESİ GALATASARAY'I RAHATLATTI

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Ismaila Sarr için önemli bir gelişme yaşandı. Liverpool'un kanat transferinde Senegalli yıldız için hamle yapması gündeme bomba gibi düşerken Crystal Palace'ın satışa sıcak bakmaması üzerine Kırmızılar bu transfer girişimini ilerletmeme kararı aldı.

ADALI’DAN TFF ÇIKARMASI: MHK'DAN ÇIT YOK, TROSSARD'IN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Riva'da TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Adalı, Corendon Alanyaspor maçının hakem ataması ile ilgili MHK'yi eleştirirken Fenerbahçe derbisi için yabancı VAR taleplerinin olabileceğini de aktardı.