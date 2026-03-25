26-27 Mart İzmir'in 16 ilçesinde elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Elektrikler ne zaman gelecek?

GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 26-27 Mart günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar
Derleyen: Hava Demir
ALİAĞA
26 MART 2026
Tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında B. Hayrettin Paşa Mahallesi’nde Cemalettin Aksu Caddesi ve Sanayi Bölgesi Caddesi ile Fatih Mahallesi Papatya Küme Evleri’nde kesinti yapılacaktır. Aynı gün Bozköy Mahallesi’nde çok sayıda sokakta yine 10.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinti olacaktır.
27 MART 2026
Tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Bozköy ve Fatih mahallelerinde geniş kapsamlı kesinti uygulanacaktır. Ayrıca aynı gün 09.30 ile 13.30 saatleri arasında B. Hayrettin Paşa ve Fatih mahallelerinin bazı sokaklarında, 09.30 ile 15.30 saatleri arasında ise Balçova ilçesi İnciraltı Mahallesi’nde kesinti olacaktır.
BALÇOVA
27 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında İnciraltı Mahallesi Pelikan, Sandal, Yağmur ve Şebnem sokaklarında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır.
BAYRAKLI
25 Mart 2026 tarihinde Doğançay Mahallesi’nde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Mansuroğlu Mahallesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında ve Osmangazi Mahallesi’nde saat 13.00 ile 17.00 arasında farklı sokaklarda planlı elektrik kesintileri uygulanacaktır.
BORNOVA
26 Mart 2026 tarihinde İnönü ve Evka 4 mahallelerinde saat 10.00 ile 14.00 arasında, Gökdere Mahallesi’nde ise saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti yapılacaktır.
27 Mart 2026 tarihinde Laka Mahallesi’nde saat 09.30 ile 11.00 arasında, Kazımdirik Mahallesi’nde 10.30 ile 12.30 ve ayrıca 10.00 ile 12.00 saatleri arasında farklı bölgelerde, Evka 3 Mahallesi’nde ise saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
BUCA
27 Mart 2026 tarihinde Yıldızlar Mahallesi’nde saat 09.00 ile 16.00 arasında ve ayrıca 09.00 ile 17.00 arasında geniş kapsamlı iki ayrı planlı kesinti gerçekleştirilecektir.
ÇEŞME
26 Mart 2026 tarihinde Şifne, Celal Bayar ve Reisdere bölgelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yapılacaktır.
27 Mart 2026 tarihinde Çiftlik ve Altınkum mahallelerinde saat 10.00 ile 16.30 arasında planlı kesinti uygulanacaktır.
GÜZELBAHÇE
26 Mart 2026 tarihinde Mustafa Kemal Paşa ve Yelki mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.
27 Mart 2026 tarihinde Çamlı ve Yelki mahallelerinde saat 10.00 ile 16.00 arasında kesinti yapılacaktır.
KARŞIYAKA
26 Mart 2026 tarihinde Bahçelievler Mahallesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında iki ayrı planlı kesinti yapılacaktır.
27 Mart 2026 tarihinde Şemikler Mahallesi’nde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi olacaktır.
MENDERES
26 Mart 2026 tarihinde Görece Cumhuriyet Mahallesi’nde saat 09.00 ile 11.00 arasında kesinti uygulanacaktır.
27 Mart 2026 tarihinde Kemalpaşa Mahallesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında, Altıntepe, Hürriyet, Gazipaşa, Gölcükler ve Görece Cumhuriyet mahallelerinde yine saat 10.00 ile 16.00 arasında geniş kapsamlı kesinti yapılacaktır. Ayrıca Ahmetbeyli ve Çile mahallelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti olacaktır.
SELÇUK
26 Mart 2026 tarihinde Zeytinköy Mahallesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır.
ÖDEMİŞ
26 Mart 2026 tarihinde Tosunlar ve Suçıktı bölgelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ve ayrıca birçok kırsal mahalleyi kapsayan geniş alanlarda aynı saatler arasında kesinti uygulanacaktır.
27 Mart 2026 tarihinde Birgi, Büyükavulcuk, Ocaklı, Küçükavulcuk ve Gerçekli bölgelerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında, Süleyman Demirel Mahallesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında, Gölcük ve çevresinde ise saat 09.00 ile 15.00 arasında planlı elektrik kesintileri yapılacaktır.