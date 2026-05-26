250 yıllık tarihi konak yandı

Pınarbaşı Belediye Başkanı Serkan Arı, yangın sonrası yaptığı açıklamada, "Tarihi Paşa Konağı’nda meydana gelen yangın dolayısıyla tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangına zamanında ve özveriyle müdahale eden tüm personellerimize, yardımını esirgemeyen Orman İşletme Müdürlüğümüze ve Azdavay Belediyesi’ne yürekten teşekkür ediyorum. Mülkiyet sahiplerine, işletmeciye ve tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun" dedi.