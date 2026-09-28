Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok

250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok

Bitlis’in Çeltikli köyünde imece usulü yetiştirilen çeltik hasat ediliyor. Yaklaşık 200-250 yıldır aynı ata tohumunun kullanıldığı üretimde elde edilen pirinç, Şeyhciman pirinci adıyla satışa sunuluyor.

Kaynak: İHA
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250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok - Resim: 1

Bitlis merkeze bağlı Çeltikli köyünde, yüzyıllardır sürdürülen geleneksel çeltik üretiminde hasat dönemine girildi.

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250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok - Resim: 2

Teknolojik araçların kullanılmadığı tarlalarda imece usulüyle gerçekleştirilen üretimde, yaklaşık 200-250 yıldır aynı tohumun kullanıldığı belirtiliyor.

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250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok - Resim: 3

Köyün adını da çeltik üretiminden aldığı ifade edilirken, mayıs ayında çamurdan oluşturulan havuzlara ekilen çeltik yaklaşık dört ay boyunca yetiştiriliyor.

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250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok - Resim: 4

Eylül ayının sonunda olgunlaşan ürün, yine imece yöntemiyle ve orak kullanılarak hasat ediliyor.

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250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok - Resim: 5

Biçilen çeltik, traktörlerle köy dışındaki düz alanlara taşınıyor. Burada başaklarından ayrılan ürün, rüzgârda savrularak harmanlanıyor.

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250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok - Resim: 6

Ardından kuruması için yere serilen çeltik, işlemin tamamlanmasının ardından değirmene götürülerek pirince dönüştürülüyor.

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250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok - Resim: 7

Köyde yetiştirilen pirinç, eski köy isminden gelen Şeyhciman pirinci adıyla bölgede satışa sunuluyor. Köylüler, ürünün öne çıkan özelliklerinden birinin düşük şeker oranı olduğunu belirtiyor.

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250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok - Resim: 8

Bu nedenle pirincin, şeker konusunda hassasiyeti bulunan vatandaşlar tarafından da tercih edildiği ifade ediliyor.

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250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok - Resim: 9

Çeltik üretimini dedesi ve babasından devralan 60 yaşındaki Ahmet Kın, üretim sürecinin geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğünü anlattı.

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250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok - Resim: 10

Kın, çeltik ekimine mayıs ayında başladıklarını belirterek, 15 Mayıs’tan ay sonuna kadar tohumları tarlalara bıraktıklarını söyledi.

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250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok - Resim: 11

Üretimin kürek ve çamur kullanılarak, tamamen insan gücüyle gerçekleştirildiğini aktaran Kın, çeltiğin yaklaşık dört ayda yetiştiğini ifade etti.

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250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok - Resim: 12

Üretimin ilk iki ayında tarlaların sürekli su altında tutulduğunu belirten Kın, daha sonra suyun kesildiğini ve ürünün olgunlaşmasının beklendiğini söyledi.

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250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok - Resim: 13

Hasat döneminde de makine kullanılmadığını anlatan Kın, çeltiğin orak ve elle biçildiğini belirterek, ürünün hassas olması nedeniyle motorlu tırpan gibi makinelerle hasat yapılamadığını kaydetti.

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250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok - Resim: 14

Hasat edilen ürünün traktörlerle düz bir alana taşındığını aktaran Kın, köy sakinlerinin birbirlerine yardım ederek imece usulüyle harman yaptığını söyledi.

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250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok - Resim: 15

Çeltiğin ot ve samanından ayrılmasının ardından rüzgârda savrularak temizlendiğini belirten Kın, son aşamada ürünün çadırların üzerine serilerek 1-2 gün kurutulduğunu ve çuvallara doldurularak değirmene gönderildiğini anlattı.

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250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok - Resim: 16

Üretimde kullanılan tohumun dedelerinden ve babalarından kaldığını belirten Kın, yaklaşık 200-250 yıldır aynı tohumla çeltik yetiştirdiklerini söyledi.

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250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok - Resim: 17

Kın, Şeyhciman pirincinin eski bir tohumdan üretildiğini belirterek, üretimde hayvan gübresi kullandıklarını ve kimyasal gübre kullanmadıklarını ifade etti.

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250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok - Resim: 18

Ürettikleri pirinci Türkiye’nin birçok iline gönderdiklerini belirten Kın, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere 81 ilin tamamına kargo yoluyla ürün ulaştırabildiklerini ifade etti.

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250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok - Resim: 19

Çeltik üretim geleneğinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Kın, babası, dedesi ve daha önceki büyüklerinin yıllarca aynı yöntemlerle üretim yaptığını belirtti.

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250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok - Resim: 20

Bu geleneğin çocukları ve torunları tarafından da sürdürülmesini istediğini söyledi.

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