Bitlis merkeze bağlı Çeltikli köyünde, yüzyıllardır sürdürülen geleneksel çeltik üretiminde hasat dönemine girildi.
250 yıllık gelenek: 81 ile yollanıyor, şeker hastalarına zararı yok
Bitlis’in Çeltikli köyünde imece usulü yetiştirilen çeltik hasat ediliyor. Yaklaşık 200-250 yıldır aynı ata tohumunun kullanıldığı üretimde elde edilen pirinç, Şeyhciman pirinci adıyla satışa sunuluyor.Kaynak: İHA
Teknolojik araçların kullanılmadığı tarlalarda imece usulüyle gerçekleştirilen üretimde, yaklaşık 200-250 yıldır aynı tohumun kullanıldığı belirtiliyor.
Köyün adını da çeltik üretiminden aldığı ifade edilirken, mayıs ayında çamurdan oluşturulan havuzlara ekilen çeltik yaklaşık dört ay boyunca yetiştiriliyor.
Eylül ayının sonunda olgunlaşan ürün, yine imece yöntemiyle ve orak kullanılarak hasat ediliyor.
Biçilen çeltik, traktörlerle köy dışındaki düz alanlara taşınıyor. Burada başaklarından ayrılan ürün, rüzgârda savrularak harmanlanıyor.
Ardından kuruması için yere serilen çeltik, işlemin tamamlanmasının ardından değirmene götürülerek pirince dönüştürülüyor.
Köyde yetiştirilen pirinç, eski köy isminden gelen Şeyhciman pirinci adıyla bölgede satışa sunuluyor. Köylüler, ürünün öne çıkan özelliklerinden birinin düşük şeker oranı olduğunu belirtiyor.
Bu nedenle pirincin, şeker konusunda hassasiyeti bulunan vatandaşlar tarafından da tercih edildiği ifade ediliyor.
Çeltik üretimini dedesi ve babasından devralan 60 yaşındaki Ahmet Kın, üretim sürecinin geleneksel yöntemlerle sürdürüldüğünü anlattı.
Kın, çeltik ekimine mayıs ayında başladıklarını belirterek, 15 Mayıs’tan ay sonuna kadar tohumları tarlalara bıraktıklarını söyledi.
Üretimin kürek ve çamur kullanılarak, tamamen insan gücüyle gerçekleştirildiğini aktaran Kın, çeltiğin yaklaşık dört ayda yetiştiğini ifade etti.
Üretimin ilk iki ayında tarlaların sürekli su altında tutulduğunu belirten Kın, daha sonra suyun kesildiğini ve ürünün olgunlaşmasının beklendiğini söyledi.
Hasat döneminde de makine kullanılmadığını anlatan Kın, çeltiğin orak ve elle biçildiğini belirterek, ürünün hassas olması nedeniyle motorlu tırpan gibi makinelerle hasat yapılamadığını kaydetti.
Hasat edilen ürünün traktörlerle düz bir alana taşındığını aktaran Kın, köy sakinlerinin birbirlerine yardım ederek imece usulüyle harman yaptığını söyledi.
Çeltiğin ot ve samanından ayrılmasının ardından rüzgârda savrularak temizlendiğini belirten Kın, son aşamada ürünün çadırların üzerine serilerek 1-2 gün kurutulduğunu ve çuvallara doldurularak değirmene gönderildiğini anlattı.
Üretimde kullanılan tohumun dedelerinden ve babalarından kaldığını belirten Kın, yaklaşık 200-250 yıldır aynı tohumla çeltik yetiştirdiklerini söyledi.
Kın, Şeyhciman pirincinin eski bir tohumdan üretildiğini belirterek, üretimde hayvan gübresi kullandıklarını ve kimyasal gübre kullanmadıklarını ifade etti.
Ürettikleri pirinci Türkiye’nin birçok iline gönderdiklerini belirten Kın, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere 81 ilin tamamına kargo yoluyla ürün ulaştırabildiklerini ifade etti.
Çeltik üretim geleneğinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan Kın, babası, dedesi ve daha önceki büyüklerinin yıllarca aynı yöntemlerle üretim yaptığını belirtti.
Bu geleneğin çocukları ve torunları tarafından da sürdürülmesini istediğini söyledi.