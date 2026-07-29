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Kaynak: AA / İHA

Tarım ve hayvancılığın güçlendirilmesi, kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla Gökçedere beldesinde hayata geçirilen 'Modern Hayvancılığa İlk Adım Projesi' kapsamında üreticilere milyonlarca liralık destek sağlandı. Proje çerçevesinde 250 hayvancılık işletmesine toplam 8 milyon lira değerinde makine ve ekipman teslim edildi.

250 İŞLETMEYE MODERN EKİPMAN DESTEĞİ

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) desteğiyle yürütülen proje kapsamında üreticilere 77 süt sağım makinesi, 25 süt krema makinesi, 25 buzağı doğum arabası ve 3 tırnak bakım makinesi dağıtıldı.

Teslim edilen ekipmanlarla hayvancılık işletmelerinin daha modern üretim yöntemlerine geçmesi amaçlanıyor.

HEDEF ÜRETİMİ VE VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK

Proje kapsamında dağıtılan makine ve ekipmanların, üreticilerin günlük iş yükünü hafifletmesi, üretimde verimliliği artırması ve işletmelerin üretim kapasitesini güçlendirmesi hedefleniyor.

Tarım ve hayvancılığın sürdürülebilir şekilde gelişmesine katkı sağlaması beklenen destekle birlikte, kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi ve modern hayvancılık uygulamalarının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.