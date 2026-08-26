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Kaynak: Haber Merkezi

Aziz İhsan Aktaş davasında yargılanan ve en ağır cezayı alan isimlerden biri olan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın taşınmaz ve taşınır varlıklarına yönelik kritik bir hukuki süreç tamamlandı. Yedi CHP'li belediye başkanının da aralarında bulunduğu 200 sanıklı davada mahkeme, geçtiğimiz pazartesi günü hükmünü açıkladı.

Görevden uzaklaştırılan Akpolat; iki ayrı "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından toplam 23 yıl hapis cezası aldı.

RÜŞVET GELİRLERİ YAKINLARIN ÜZERİNE KAYDEDİLDİ

Soruşturma sürecinde, lüks yaşamıyla dikkat çeken Akpolat'ın gayrimenkul ve araçları kendi adına tescil ettirmek yerine çocukluk arkadaşları ile eşinin akrabalarının üzerine geçirdiği saptandı. Haksız kazanç ve rüşvetle elde edildiği değerlendirilen mal varlığının bu yöntemle aklandığı belirtildi. Yargılama sonucunda mahkeme, dava kapsamında el konulan söz konusu varlıkların devlete devredilmesini (müsadere edilmesini) kararlaştırdı.

İŞTE EL KONULAN MAL VARLIKLARI

Mahkeme kararıyla kamulaştırılmasına hükmedilen mal varlıkları şu şekilde:

Beykoz Acarkent'te villa: 23 Aralık 2024 tarihinde eşi Yeşim Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal adına alınan 5 milyon 250 bin dolar (yaklaşık 250 milyon lira) değerindeki konut.

Bebek Maya Rezidans’ta daire: 7 Aralık 2022 tarihinde kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç adına tescil ettirilen lüks daire.

Mesa Orman 2 Projesi'nde daire: Suç geliriyle temin edildiği belirlenen ve Yeşim Akpolat’ın üzerine kayıtlı 24 milyon 800 bin lira değerindeki taşınmaz.

Ortaköy’de daire: ABD'de ikamet eden sanık Rabil Aktan adına kayıtlı 29 milyon lira değerindeki konut.

İki adet lüks araç: Rabil Aktan üzerine kayıtlı olan ve Akpolat'ın kullanımındaki "34 RY" plakalı Audi marka otomobil ile Yeşim Akpolat adına tescilli Range Rover marka araç.

Çorlu’da taşınmazlar: Çorlu ilçesinde yer alan Semilyon sitesindeki 4 adet daire.

Lüks tekne: "Consent 24" isimli deniz aracı. İsmindeki kelime anlamının "Rıza", "24" sayısının ise memleketi Erzincan'ın plaka kodu olduğu tespit edildi.

Banka hesabı: Akpolat’a ait vadeli hesapta bulunan ve haksız kazançla elde edildiği hükme bağlanan 28 milyon Türk Lirası.