250 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar

Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,25
Net Kazanç: 7.458,9 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.458,9 TL
Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,25
Net Kazanç: 7.458,9 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.458,9 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,25
Net Kazanç: 7.458,9 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.458,9 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,5
Net Kazanç: 7.028,4 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.028,4 TL
TEB
Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 7.110,43 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.110,43 TL
ING
Turuncu Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %44
Net Kazanç: 7.110,43 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.110,43 TL
Denizbank
Kaptan Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 6.943,93 TL
Vade Sonu Bakiye: 256.943,93 TL
ODEA
Yeni Vadeli Mevduat Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 7.413,7 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.413,7 TL