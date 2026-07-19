250 bin liranın aylık faizi uçtu: İşte banka banka oranlar...

Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 7.504,11 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.504,11 TL
Akbank
Vadeli Hesap TL
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41,5
Net Kazanç: 7.504,11 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.504,11 TL
Garanti BBVA
E-Vadeli Hesap
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %41
Net Kazanç: 7.413,7 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.413,7 TL
QNB
Kazandıran Günlük Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %43,25
Net Kazanç: 6.987,39 TL
Vade Sonu Bakiye: 256.987,39 TL
TEB
Marifetli Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %46
Net Kazanç: 7.438,87 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.438,87 TL
ING
Turuncu Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 7.274,59 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.274,59 TL
Denizbank
Kaptan Hesap
Günlük Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %45
Net Kazanç: 6.943,93 TL
Vade Sonu Bakiye: 256.943,93 TL
Ziraat Bankası
Vadeli TL Mevduat Hesabı
Standart Vadeli Hesap
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 7.232,88 TL
Vade Sonu Bakiye: 257.232,88 TL