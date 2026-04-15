

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Barosu’nda düzenlenen törende, avukatlık mesleğinde 25. yılını dolduran Av. Çiğdem Akbulut Çökmez’e Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün tarafından plaket verildi. Törende mesleki emek ve katkılar vurgulanırken, Çökmez’in mesleğe bağlılığına dikkat çekildi.

25 YILLIK MESLEKİ EMEĞE TEBRİK

Aksaray Barosu avukatlarından Av. Çiğdem Akbulut Çökmez, avukatlık mesleğinde 25. yılını tamamlaması dolayısıyla düzenlenen törenle onurlandırıldı. Baro Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen programda, Çökmez’e mesleki katkıları ve uzun yıllara dayanan hizmeti nedeniyle 25. Yıl Plaketi takdim edildi.

BARO BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR VE TAKDİR

Törende konuşan Baro Başkanı Av. Erçin Mevlüt Düzgün, Av. Çiğdem Akbulut Çökmez’e bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışmalar ve mesleğe kattığı değerlerden dolayı teşekkür etti. Düzgün, meslek hayatında başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

MESLEKİ BAĞLILIĞA VURGU

Plaket takdim edilen Av. Çiğdem Akbulut Çökmez ise kendisine verilen bu anlamlı ödül dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi. Çökmez’in mesleğe ilk günkü heyecanla devam ettiğini ifade etmesi dikkat çekti.

MESLEKİ DAYANIŞMA VURGUSU

Aksaray Barosu’nda gerçekleştirilen bu tür törenlerin, mesleki dayanışmayı güçlendirdiği ve uzun yıllar hizmet veren avukatların onurlandırılması açısından önem taşıdığı belirtildi.

GELECEĞE YÖNELİK MESAJ

Törenin ardından, mesleki emek ve tecrübeye verilen değerin devam edeceği vurgulanırken, baro bünyesinde benzer takdir ve anma programlarının sürdürüleceği ifade edildi.