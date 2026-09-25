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Kaynak: Ekonomi Servisi

Yalova’da farklı mesleklerde çalışan Sultan Arkan ve Nuray Üresin, çocuklarının büyüyüp kendi hayatlarını kurmasının ardından birlikte üretim yapmaya karar verdi.

Çocuklarının okul döneminde tanışan ve 25 yıldır arkadaşlıklarını sürdüren iki kadın, tarım alanında araştırma yaptıktan sonra topraksız tarıma yöneldi. Arkan ve Üresin, Yalova merkeze bağlı Safran köyünde 2 bin 200 metrekarelik sera kurdu.

“Masalköy Çilek Çiftliği” markasıyla üretime başlayan iki girişimci, ilk hasat döneminde yaklaşık 15 ton çilek elde etti.

İLK SEZONDA 1,5 MİLYON LİRALIK SATIŞ

Ürettikleri çilekleri doğrudan tüketicilerin yanı sıra pastane, manav, pazar ve kadın girişimciler tarafından işletilen satış noktalarına ulaştıran Arkan ve Üresin, yoğun talep gördü.

Girişimci Sultan Arkan, yaklaşık 8 yıl önce çiftçilik yapmaya başladığını belirterek, 25 yıllık arkadaşı Üresin ile üretim yapma fikrinin 2025 yılında çilek yetiştiriciliğine dönüştüğünü anlattı.

Arkan, topraksız tarım hayallerini gerçekleştirmek için sera kurduklarını belirterek, “Biraz hayaldi, biraz olurdu, olmazdı. Oldu, yaptık. Zorluklarla başardık.” dedi. İlk hasadın mart ayında başladığını belirten Arkan, yaklaşık 15 ton çilek ürettiklerini söyledi.

Arkan, ilk sezonda yaklaşık 1 milyon 500 bin lira satış geliri elde ettiklerini belirterek, gelecek sezonun üretim maliyetlerinin karşılanması ve yatırımın geri dönüşü açısından önem taşıdığını kaydetti.

“ÇOCUKLARIMIZA YEDİRMEDİĞİMİZ HİÇBİR ŞEYİ ÜRETMİYORUZ”

Arkan, üretimde pestisit kullanımından kaçınmaya özen gösterdiklerini belirterek, “Çocuklarımıza yedirmediğimiz hiçbir şeyi üretmiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yoğun talep nedeniyle üretim miktarını artırmayı planlayan iki girişimci, yeni sezonda da çilek üretimine devam edecek.

SERADA SADECE İKİ KADIN ÇALIŞIYOR

Nuray Üresin ise arkadaşı Arkan’ın tavsiyesi üzerine birlikte çilek üretimine karar verdiklerini söyledi. Topraksız tarımı tercih etmelerinde sürdürülebilir üretim anlayışının etkili olduğunu belirten Üresin, ürettikleri çileklerin tamamını sattıklarını ifade etti.

Üresin, “2 bin 200 metrekarelik alanda çilek üretiyoruz. Personel olarak sadece ikimiz çalışıyoruz, zaman zaman yardımcı alıyoruz.” dedi.

Serada çalışmanın zorluklarına da değinen Üresin, bütün kış saat 3'lerde, 4'lerde kalkıp seranın sıcaklığını kontrol ettiklerini anlattı. Üresin, “Bizim çocuklarımız çilekler” diyerek, iki kadın olarak bu işi başarmaktan gurur duyduklarını ifade etti.