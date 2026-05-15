25 yıl boyunca gözü gibi bakmıştı: Fırtına sonrası gördüklerine inanamadı

Devrilen ağacı 25 yıl önce bir fidanken diktiğini kaydeden iş yeri sahibi Mehmet Uzunoğlu, devrilen ağacın kendileri için manevi değer taşıdığını belirterek, "25 yıl önce bir düğünde bize nikah hediyesi olarak fidan verilmişti. Ben de o fidanı iş yerimin köşesinde yol kenarına dikmiştim. Bugün şiddetli fırtınaya dayanamayarak devrildi. Yoldan geçen bir aracın üzerine düşmemesi ve herhangi bir can kaybı olmaması büyük şans" dedi.