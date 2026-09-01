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Kaynak: AA

İstanbul’da hakkında birden fazla suçtan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında A.A.’nın izini sürdü.

Yapılan incelemelerde A.A.’nın farklı tarihlerde çeşitli illerde işlediği “kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık”, “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” ve “hükümlü veya tutuklunun kaçması” suçlarından toplam 25 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Hakkında 4 ayrı UYAP aranma kaydı bulunan ve 4 Mart’tan bu yana firari olan A.A.’nın Gaziosmanpaşa’da bulunduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan hükümlü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.A., daha sonra cezaevine teslim edildi.