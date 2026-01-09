Hurda indirimi "ÖTV’siz ilk araç" projesi son günlerin gündeminde yer edinen önemli konular arasında yer alıyor. 25 yaş üstü eski araçların hurdaya ayrılmasını da kapsayan bu kapsamlı paketle, hem otomotiv sektörünün canlandırılması hem de dar gelirli ailelerin ilk kez sıfır kilometre bir araca sahip olması planlanıyor.
25 yaşından büyük aracı olanlar yaşadı: ÖTV detayı
Ekonomik ömrünü tamamlamış, 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilmesini teşvik etmek amacıyla yeni bir "Hurda Teşviki" yasası üzerinde duruluyor. İşte tüm ayrıntılar…
ÜÇ ÇOCUKLU AİLELERE ÖTV MUAFİYETİ GÜNDEMDE
Hürriyet’te yer alan habere göre; hazırlanan taslakta düzenlemenin en dikkat çeken maddesini geniş ailelere yönelik vergi desteği oluşturuyor. Üzerine kayıtlı aracı bulunmayan ve en az üç çocuk sahibi olan ailelerin, Türkiye'de üretilen (yerlilik oranı en az %40 olan) modelleri ÖTV ödemeden satın alabilmesi öngörülüyor. Bu kapsama TOGG başta olmak üzere Türkiye'de fabrikası bulunan pek çok markanın dahil edilmesi bekleniyor.
25 YAŞ VE ÜZERİ ARAÇLARA HURDA DESTEĞİ
Ekonomik ömrünü tamamlamış, 25 yaş ve üzerindeki araçların trafikten çekilmesini teşvik etmek amacıyla yeni bir "Hurda Teşviki" yasası üzerinde duruluyor. Aracını hurdaya ayıran vatandaşlara, yeni yerli araç alımlarında ek finansal avantajlar ve düşük faizli kredi imkanları sunulması planlanıyor.
TARTIŞMALAR
MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, geçen yıl Meclis’e sunduğu teklifi sosyal medya hesabından yeniden paylaşarak yasanın çıkmaya yakın olduğunu açıkladı. Ayrıca gazeteci Emre Özpeynirci, mevcut vergi sistemi, bütçe dengeleri ve pazar koşulları dikkate alındığında ÖTV’siz sıfır araç uygulamasının mümkün olmadığını söyledi.
Ancak sektör uzmanları, mevcut bütçe dengeleri ve pazar koşulları nedeniyle düzenlemenin kapsamı konusunda temkinli yaklaşıyor. Kanun teklifinin yasalaşması durumunda, düşük taksitli ve esnek ödeme modelleriyle otomotiv piyasasının canlandırılması stratejik bir hedef olarak görülüyor.