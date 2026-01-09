25 yaşından büyük aracı olanlar yaşadı: ÖTV detayı

ÜÇ ÇOCUKLU AİLELERE ÖTV MUAFİYETİ GÜNDEMDE

Hürriyet’te yer alan habere göre; hazırlanan taslakta düzenlemenin en dikkat çeken maddesini geniş ailelere yönelik vergi desteği oluşturuyor. Üzerine kayıtlı aracı bulunmayan ve en az üç çocuk sahibi olan ailelerin, Türkiye'de üretilen (yerlilik oranı en az %40 olan) modelleri ÖTV ödemeden satın alabilmesi öngörülüyor. Bu kapsama TOGG başta olmak üzere Türkiye'de fabrikası bulunan pek çok markanın dahil edilmesi bekleniyor.