Doğubeyazıt ilçesinde meydana gelen askeri araç kazasında şehit olan 25 yaşındaki Yusuf Açay, memleketi Kırıkhan’da son yolculuğuna uğurlandı.

GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Şehit Açay’ın naaşı, Kırıkhan Mezarlık Kompleksi morgundaki işlemlerin ardından tören için Kırıkhan Şehitliği’ne götürüldü. İl Müftü Yardımcısı Hasan Fındık tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı dualar eşliğinde defnedildi.

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Cenaze törenine şehidin annesi Emine Açay ve yakınlarının yanı sıra Mustafa Masatlı, ilçe belediye başkanları, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Babasını 2003 yılında kaybettiği ve bekar olduğu öğrenilen Açay’ın, dün meydana gelen kazada şehit olduğu bildirildi. Genç yaşta hayatını kaybeden Açay, memleketinde gözyaşları arasında toprağa verildi.